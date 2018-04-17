Toyota yarış takımı yeni sezona hazır!

Toyota’nın daha iyi yol otomobilleri üretmesi hedefiyle piste çıkan yarış takımı TOYOTA GAZOO Racing, 2018-19 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda hibrit elektrikli aracın sınırlarını zorlamaya devam edecek. Toyota, yeni sezonda TS050 HYBRID yarış otomobilinin evrimleşmiş haliyle yarışacak.

Sezon öncesi hazırlıklarda 21 bin kilometrelik testleri başarıyla tamamlayan Toyota, WEC sezonunun ilk resmi seansı öncesi yeni yarış otomobilinin tanıtımını gerçekleştirdi. 2018 TS050 HYBRID, bu yıl WEC sezonunda sekiz yarışta yer alacak. Otomobilin hedefleri arasında Le Mans 24 Saat yarışını kazanmak da olacak.

Şampiyon Formula 1 Pilotu Toyota'da

Yeni sezonda Toyota'nın yarış takımına Formula 1'de iki kez Dünya Şampiyonu olan Fernando Alonso da katıldı. Toyota'nın tüm WEC yarışlarında kokpitte olacak Alonso, aynı zamanda Formula 1 yarışlarına da devam edecek. 8 numaralı Fernando Alonso'nun yanında otomobilde Sébastien Buemi ve Kazuki Nakajima görev yapacak. 7 numaralı TS050 HYBRID ise, Mike Conway, Kamui Kobayashi ve José María López'in kontrolünde olacak. Anthony Davidson, yedek ve geliştirme pilotu olarak takıma katkı yapmaya devam edecek.

TOYOTA GAZOO Racing, markanın gelişmiş hibrit teknolojisini kullanarak başarıya ulaşmayı amaçlıyor. Hibrit güç ünitesinin verimliliğine ve performansına odaklanan yarış departmanı, Toyota'nın daha iyi yol otomobilleri üretme hedefine de katkı sağlıyor.

TS050 HYBRID sürekli gelişen hibrit teknolojisiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Geçen yılın yarış otomobili, gelişen teknolojisi sayesinde 2012 yılındaki ilk WEC yarış otomobiline göre yüzde 35 daha az yakıt tüketmeyi başarırken daha yüksek performans da göstermişti.

1000 bg üreten hibrit yarış otomobili, 2017'de arka arkaya üç galibiyet elde ederek ön plana çıkmıştı. Toyota, 2018 sezonunda aerodinamik paketi daha da geliştirilen araç ile birlikte, Le Mans 24 Saat zaferi ile birlikte WEC şampiyonluğunu hedefliyor. Toyota, yeni sezonda ilk dayanıklılık yarışıma 5 Mayıs'ta Belçika'nın efsanevi Spa-Francorchamps Pisti'nde çıkacak.