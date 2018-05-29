Toyota’dan motor ve şanzıman hibesi!

Türkiye’nin dört bir yanındaki okullara eğitim amaçlı otomobil, motor ve şanzıman bağışı yapan Toyota Otomotiv Sanayi, mesleki teknik eğitimin kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerini sürdürüyor.

Öğrencilerin güncel teknolojiyle eş zamanlı eğitim alarak mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarını hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin eğitim amaçlı otomobil, motor ve şanzıman bağışları büyüyerek devam ediyor. Geçtiğimiz ay sektöre nitelikli iş gücü yetiştiren teknik ve mesleki okulların eğitim kalitelerine katkı sağlamak amacıyla 25 farklı ildeki okula 27 adet eğitim amaçlı araç gönderimini tamamlayan fabrika, şimdi de Türkiye'nin dört bir tarafındaki 38 farklı ilde bulunan okullara toplamda 243 adet motor ve 240 adet şanzıman hibesi gerçekleştiriyor.

Toyota Otomotiv Sanayi ayrıca, staj programları ve fabrika bünyesinde gerçekleştirdikleri teknik gezilerle de öğrencileri mesleki anlamda farkındalık kazandırıyor.