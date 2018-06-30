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Toyota’dan otonom sürüşe destek

Toyota Araştırma Enstitüsü (TRI), Computer Vision Center’a (CVC) açık kaynak kodlu platformları desteklemek üzere 100 bin dolar bağışta bulunarak, Car Learning to Act (CARLA) otonom sürüş araştırma simülatörünün gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor.

Sozcu.com.tr
android-time 15:00 30 Haziran 2018
Haberler Otomotiv
Toyota’dan otonom sürüşe destek
Toyota Araştırma Enstitüsü (TRI), Computer Vision Center’a (CVC) açık kaynak kodlu platformları desteklemek üzere 100 bin dolar bağışta bulunarak, Car Learning to Act (CARLA) otonom sürüş araştırma simülatörünün gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor.

Toyota Araştırma Enstitüsü (TRI) sürüş simülasyonları direktörü Vangelis Kokkevis, “Teknolojik gelişimler ve büyümeler, işbirlikleri ve toplumsal destekler sayesinde mümkün oluyor. Yaygın açık kaynak kodlu plarformların gelişimini desteklemek TRI'nın, akademik ve endüstriyel partnerlerin kod ve bilgi değiş-tokuşu yapmasını sağlayacak” diyor.

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CARLA, CVC tarafından İspanya'da Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) tarafından geliştiriliyor. Kar amacı gütmeyen açık kaynaklı simülatör otonom şehir içi sürüş sistemlerinin gelişimi ve çalışmaları için kullanılıyor. Yazılım, otonom araçların devamlılığını sağlamak amacıyla gerçek dünyada sayısız duruma karşı denenme için tasarlandı. Esneklik ve gerçeklik algısı göz önünde bulundurularak tasarlanan CARLA, pek çok çevreci ortam sunuyor ve birçok özgün projeye özel olarak modifiye edilerek kolayca uyarlanabiliyor.

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TRI'nın bu bağışıyla CARLA'nın mühendislik ekibi genişleyecek ve böylece simülatörün işlevi geliştirilecek. CARLA, TRI'nın açık kaynaklı platformlara yaptığı desteklerden sadece bir diğeri olarak dikkat çekiyor. TRI bu tür birçok açık kaynak kodu geliştiren firmaya destek olarak otonom sürüş teknolojisinin gelişmesine katkı sağlıyor.

Son güncelleme: android-time 13:5730.06.2018
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