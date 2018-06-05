Transporter şimdi de 8+1 versiyonla geliyor!

VW Transporter'ın 8+1 kişilik versiyonunu satışa sunuyor! Uygun fiyatı ve ekonomik kullanımıyla Yeni Transporter 8+1, özellikle kalabalık yolculuklar için ideal.

İlk olarak bundan tam 68 yıl önce üretilen VW Transporter, o günden bu yana sınıfında fark yaratmak için çalışıyor. Tasarım ve donanım özelliklerinin yanı sıra, 2.0 TDI 150 PS gücündeki motor ve otomatik vites seçeneğiyle satın alınabilen Yeni Transporter 8+1, 164.950 TL fiyatıyla kalabalık ailelerin ve yolcu taşımacılığının ihtiyaçlarına en konforlu ve ekonomik çözümü sunuyor.

Yeni Transporter 8+1, 2.0 lt 150 PS motorla alınabiliyor. Çift kavramalı otomatik şanzıman (DSG) ile sunulan modelde ayrıca viraj dengeleme sistemi (ESP), anti patinaj sistemi (ASR), hill holder (yokuş kalkış desteği), yağmurda fren desteği, yüke duyarlı devrilme koruması (ARP), elektronik diferansiyel kilidi (EDL), dört tekerlekte bağımsız süspansiyon, hız sabitleyici, radyo kumandalı deri direksiyon gibi birçok donanım da standart olarak bulunuyor.

Vergilendirmede avantajlı!

2014 yılında kabul edilen ilgili kanunla, en fazla 9 koltuğa sahip olabilen ve insan taşımak amacıyla imal edilen motorlu taşıtların otomobil sınıfına dahil olmasıyla birlikte otomobil statüsünde tescil edilen Transporter 8+1, böylece düşük MTV ile Transporter sahibi olmak isteyenler için daha cazip bir hale geliyor.