Trump’tan Avrupalı üreticilere bir darbe daha!

Amerika Başkanı Trump Avrupa Birliği devletlerinde üretilen araçlara yüzde 20 gümrük vergisi getireceği tehdidinde bulundu. ABD yönetimi yaklaşık bir ay önce otomobil ithalatının ulusal güvenlik için tehdit oluşturmasıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Automotive News haberine göre Donald Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Bu gümrük vergisi ve engeller yakında kaldırılmazsa ABD’ye getirilen tüm otomobillere yüzde 20 gümrük vergisi getireceğiz. Burada üretin!” dedi. ABD’nin yaptığı soruşturma ise Temmuz, Ağustos gibi tamamlanacak.

Otomobil Üreticileri Birliği ise bu konuyla alakalı “Anlıyoruz ki yönetim(devlet) bir oyun alanı elde etmek için çalışıyor. Ancak bu durumda vergiler silah olarak kullanılmamalıdır! Vergilerin artması müşteriye yansıtılan fiyatında artmasına sebep oluyor. Bu da bizim ticari partnerlerimizi etkiliyor. Otomobil üreticileri ticaret engellerini azaltmayı ve bunu engellemekten ziyade kolaylaştırmayı destekliyor” açıklamasında bulundu.

Trump defalarca Alman otomobil ithalatının ABD’yi etkilediğini eleştirdi. 11 Mayıs’ta Beyaz Saray’da yapılan toplantıda Trump, otomobil üreticilerine yüzde 20 yada 25 oranında gümrük vergisini Avrupa’dan ithal otomobillere uygulamayı planladığını belirtmişti. Amerika Birleşik Devletleri şu anda AB’den ithal binek otomobillere yüzde 2.5, kamyonetlere ise yüzde 25 oranında vergi uyguluyor. AB ise ABD’den ithal otomobillere yüzde 10 oranında bir gümrük vergisi uyguluyor.

Alman otomobil üreticilerinden Daimler, BMW ve Volkswagen Amerika’da üretim yapıyorlar. BMW’nin Güney Karolina’da bulunan fabrikasında 9000 çalışanı var. Daimler ise bu konulardan sonra yaptığı açıklamada Alabama fabrikasından Çin’e yapılan ihracatın beklenilen rakam olan 60 bin adetin altına olacağını belirtti.

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2017 yılında satılan Mercedes ve BMW otomobillerin toplam rakamının yüzde 15’i Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan satışlar. Bu rakam VW’de yüzde 5 Audi’de ise yüzde 12.