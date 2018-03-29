Tur Assist’ten Mobileye!

Tur Assist, sosyal ve kurumsal sorumluluk kapsamında yapay görme teknoloji bazlı çarpışma/kaza önleyici sistemleri oto çekici ve araç kurtarma filosuna katarak sektörde yeni bir uygulamayı hayata geçirmeyi hedefliyor.

Tur Assist tarafından, Tuzla/Autodrom'da düzenlenen bir demo sürüş etkinliğiyle test edilen Mobileye uygulaması, her marka ve model araca uygulanabilir ve güvenli bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Biyonik göz mantığıyla çalışan akıllı bir görsel kamera sayesinde, yol üzerindeki araç, bisiklet, yaya gibi hareketli nesneleri ve potansiyel tehlikeleri algılayarak sürücüyü uyarıyor.

Erken uyarı sistemleri sayesinde, gerçekleşmesi muhtemel trafik kazalarının önüne geçilebiliyor. Sürüş güvenliğini artırıp içinde insan faktörü bulunan kazaları önlemeye yardımcı olan Mobileye, doğru yönlendirmelerle ortalama %5,5 oranında ekstra yakıt tasarrufu da sağlıyor.

Günümüzde meydana gelen trafik kazalarının yaklaşık %80'inin, kazadan 3 saniye öncesindeki sürücü dikkatsizliğinden kaynaklandığına düşünürsek Tur Assist ve Mobileye yetkilileri projeyle ilgili olarak, yolların ve çekim araçlarının güvenliğinin sağlanması adına olumlu bir gelişme olacağını, ayrıca sürücülerin güvenli sürüş konusunda bilinçlendirilmesine de katkı sağlayacağını belirtiyor!