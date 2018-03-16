Türk sürücüler de otonom sürüş istiyor!

Bosch Grubu, Almanya, Fransa, ABD, Japonya, Çin, Brezilya ve Türkiye'deki sürücülerin otonom sürüş hakkındaki görüşlerini öğrenmek amacıyla bir anket çalışması yaptırdı. Türkiye’den de farklı sosyo-ekonomik gruplara mensup 520 sürücünün katıldığı anket, sürücüler arasında otonom sürüşe dair güçlü bir beklenti olduğunu ortaya koydu.

Bosch'un otonom sürüş konusunda yaptığı araştırma sonuçlarına göre, sürücülerin otonom otomobillerin sahip olmasını en fazla istedikleri fonksiyon yüzde 79 ile ‘otomobilin kendi kendini park etmesi' oldu. Bunu, otonom otomobilin park yeri bulması ve aracın park yerinden otonom olarak çıkması izledi. Park konusu sürücüler için ciddi bir zaman ve para kaybına yol açıyor.Almanya'da yapılan araştırmalar, park yeri aramanın ortalama 10 dakika sürdüğünü ve şehirdeki trafiğin de yaklaşık yüzde 30'unu oluşturduğunu ortaya koyuyor. Hesaplamalara göre, yaklaşık 10 dakikalık bir park yeri arama süresi araca 1,35 euro'luk bir maliyete ve kilometre başına 1,3 kg'lık CO2 emisyonuna yol açıyor.

Ankette sürücülere, otonom otomobillerin gündelik hayatta kullanıcılara sağladığı faydaların ne olacağı soruldu. Bu soruya verilen ilk üç cevap sırasıyla ‘'daha rahat sürüş'', ‘'daha az stres'' ve ‘'daha az kaza'' oldu. Bu cevaplar, Bosch'un ‘Emisyonsuz, kazasız, stressiz sürüş' olarak dile getirdiği vizyonunun ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. 2020 yılının başından itibaren Bosch, Daimler ile iş birliği içerisinde tamamen otonom, sürücüsüz otomobillerin caddelerde kullanılmasını sağlayacak. Bu durum, şehirlerdeki trafik akışını iyileştirecek ve trafik emniyetini artıracak. Kullanıcılar, akıllı telefonlarını kullanarak bir paylaşımlı otomobil veya robot taksi siparişini rahatlıkla verebilecek.

Otonom sürüş anketinde yer alan ‘'Aracınız sürüş işlemini sizin için yapıyorsa otomobildeki zamanınızı nasıl kullanmak istersiniz?'' sorusuna, Türk sürücülerin yüzde 67’si “Pencereden bakmak, manzaranın keyfini sürmek” cevabını verdi. Bu araştırmalar, sürücülerin örneğin navigasyon sistemini kullanırken, havalandırmayı ayarlarken ya da telefona cevap verirken sık sık dikkatlerinin dağıldığına ve bu tür dikkatsizliklerin trafik kazalarının başlıca nedenlerini oluşturduğuna işaret ediyor.

Farklı durumlarda kullanıcıların otonom fonksiyon kullanımından bahsedilecek olursa; Türk sürücülerin yaklaşık yüzde 80’i, daha uzun sürüşler sırasında ve tatile giderken otonom modu kullanmak istedi. Üçüncü sırada ise özellikle yoğun İstanbul trafiği göz önünde bulundurulunca ‘'otobanda/otoyolda kullanım'' isteğinin yer alması pek şaşırtıcı değil.