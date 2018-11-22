Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’ndan açıklama

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) bünyesinde faaliyet göstermekte olan organizatör kulüplerimizden İstanbul Park Spor Kulübü Derneği’ni (İPSK) kontrol eden Sn. A. Vural Ak tarafından son bir yıl içinde farklı mecralarda yapılan basın açıklamalarında tarafımıza yönelttiği iddialarına yönelik cevap verme zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda, aşağıdaki açıklamalarımızı Sn. Kamuoyunun takdir ve değerlendirmelerine sunarız.

Yargıtay'ımız içtihatlarında da ifade edildiği gibi eleştiri ve ifade özgürlüğü aslen toplumsal ilerleme ve bireyin gelişimine hizmet eden kavramlardır. Bireyler veya kurumlar kendi davranış ve uygulamalarını, bu davranış ve uygulamalara yapılan eleştirileri dikkate alarak geliştirip, daha ileri seviyeye taşıyabilirler ki bu da toplumsal ilerleme için gerekli en önemli unsurlardan biridir. Eleştirinin en önemli unsuru ise bunun özgürce ifade edilebilmesidir. Elbette bu özgürlük sınırsız değildir.

Sn. A. Vural Ak tarafından kullanılan ifadeler ise eleştiri niteliğinde değil doğrudan hakaret ve iftira niteliğinde olup hizmet ettiği tek amaç sporun gelişimi ve tabana yayılımı için çalışmak üzere kurulmuş T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza bağlı bir kamu kurumu olan Federasyonumuzu itibarsızlaştırmak ve kurum olarak Kamuoyu nezdindeki saygınlığını yok etmektedir. Sn. A. Vural Ak en son 20.11.2018 tarihli röportajında Federasyonumuzun, takımların Intercity-İPSK tarafından düzenlenen Vfest'e katılımlarını engellemek üzere tehdit ettiği iddiasında bulunmuştur. Sporu geliştirmek üzere faaliyet gösteren bir kamu kurumunun takımları tehdit etmesi gibi bir durumun söz konusu olamayacağı açıktır. Hiçbir maddi olguya dayanmaksızın ortaya atılan bu iddiaların tarafımızca kabulü mümkün değildir. Sn. A. Vural Ak tarafından Federasyonumuzun kurumsal kimliğe ve yönetimine sistematik şekilde yönetilen bu hakaret ve iftira etmek yerine Federasyon yönetimi olarak, Sn. A. Vural Ak'tan beklentimiz nitelikli eleştiriler getirerek Türkiye'de otomobil sporlarının gelişimine katkı sunmasıdır.

Son olarak açıklık getirmek istediğimiz husus, Dünya Rallikros Şampiyonasına ilişkin açıklamalarıdır. Kendisi tarafından en son 20.11.2018 tarihinde yapılan röportajda “Otomobil sporlarının önündeki en büyük engel, Türkiye Otomobil Federasyonu (TOSFED)! Maalesef yapmaya çalıştığımız her şeyi engellemeye çalışıyorlar. Eğer onların engelini aşabilirsek, 2 sene burada organize ettiğimiz Dünya Ralli Kros Şampiyonasını tekrar getirmek istiyoruz. Benzeri büyük yarışmaları da getirmek istiyoruz ama maalesef Federasyon olarak, sporun önünde bize destek olmaları gerekirken bu gövde, en büyük engel olarak önümüzde” şeklinde belirtmiştir. Federasyon olarak, Sn. A. Vural Ak'ın Dünya Rallikros Şampiyonasını Türkiye'ye getirmek istediklerine ilişkin haberi ilk kez bu röportaj vasıtası ile öğrenmiş bulunmaktayız. Zira tarafımıza bu konuyla ilgili yapılmış herhangi bir başvuru söz konusu olmadığı gibi bu hususta yazılı veya sözlü görüşmeler yürütüldüğüne dair tarafımıza yapılmış bir bilgilendirme söz konusu değildir. Dünya Rallikros Şampiyonası taslak takvimi, Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından henüz onaylanmamış olmakla beraber Türkiye bu takvimde yer almamaktadır. Söz konusu Şampiyonanın Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) nezdindeki muhatabı, ülkemizde otomobil sporları ile ilgili tek otorite olan Federasyonumuzdur. Bu sebeple, yapılan açıklamaların bilgimiz dışında olduğunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

TOSFED Yönetim Kurulu