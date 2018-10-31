Türkiye Petrolleri 55 yaşında!

Akaryakıt sektörünün yerli markası Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş., bu yıl 55’inci yaşını kutluyor.

Temelleri 1963 yılında atılan, akaryakıt sektörünün yerli kuruluşu Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş., 55'inci yaşını kutluyor. Bugün 9 dolum tesisi ve 689 istasyonuyla hizmet veren Türkiye Petrolleri, yakaladığı büyüme ivmesini başarıyla sürdürüyor.

Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Çağdaş Demirağ ise markanın 55.'inci yılını şöyle değerlendiriyor: “Bugün, değerlerimizden ödün vermeden, onlarca tesisimiz, yüzlerce istasyonumuz, istasyonlar dahil binlerce çalışanımız, yüz binlerce tonluk satış hacmimiz ve milyonlarca müşterimiz ile geçmişimizin ve devraldığımızın mirasın farkında olarak yepyeni, genç, modern ve atak bir marka inşa ediyoruz. Bu yolda en önemli hedeflerimizin başında, ülkemizin en ücra köşelerine dahi yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerimizi götürmek geliyor. Bu çerçevede sürekli gelişip büyüyor, istasyon sayımızı artırıyoruz. Ve tüm bunları

çağın gerekliliklerini yerine getirerek, toplumun güvenine layık kalarak başarmaya özen gösteriyoruz. Bunca yıldır oldığu gibi, bundan sonra da Türkiye Petrolleri'ni daha da güçlendirerek bu ülke insanına hizmet etmek için çok çalışacağız.”