2019’da da gelecekler!

Sekiz yıl aradan sonra bu yıl Türkiye'ye dönen Dünya Ralli Şampiyonası gelecek yıl da 12-15 Eylül tarihleri arasında TÜrkiye'de düzenlenecek! Dünya Motorsporları Konseyi üyesi olan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı ile konsey vekil üyesi ve TOSFED Başkan Vekili Eren Üçlertoprağı 11 Ekim'de Paris'teydi. FIA Başkanı Jean Todt’un ev sahipliği yaptığı Dünya Motorspor Konseyi üçüncü toplantısında farklı branşların 2019 takvimleri ve kural değişiklikleri tartışılarak karara bağlandı.

Toplantıda 2019 Dünya Ralli Şampiyonası’na Şili’nin de eklenmesi ve takvimin 14 yarış olması kararlaştırılırken, Türkiye Rallisi 2019 takviminin 11.yarışı olarak 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye Rallisi, 8 yıl aradan sonra Eylül ayında Marmaris’te organize edilmiş, başta otoritelerin olmak üzere, yarışan takımlar ve sporcuların, organizasyonu takip eden yerli yabancı medya mensuplarının ve izleyicilerin büyük beğenisini toplamıştı.

Orman ve deniz kenarı etapların sunduğu muhteşem görsellik 155 televizyon kanalı tarafından tüm Dünya’ya ulaştırıldı ve Marmaris 45 senelik Dünya Ralli Şampiyonası tarihinin en unutulmaz yarışlarından birisine sahne oldu…

2019 Dünya Ralli Şampiyonası Takvimi

25-27 Ocak … Monte Carlo Rallisi

15-17 Şubat … İsveç Rallisi

08-10 Mart … Meksika Rallisi

29-31 Mart … Fransa Rallisi

16-28 Nisan … Arjantin Rallisi

10-12 Mayıs … Şili Rallisi

31 Mayıs- 02 Haziran … Portekiz Rallisi

14-16 Haziran … İtalya Rallisi

02-04 Ağustos … Finlandiya Rallisi

23-25 Ağustos … Almanya Rallisi

13-15 Eylül … Türkiye Rallisi

04-06 Ekim … Büyük Britanya Rallisi

25-27 Ekim … İspanya Rallisi

15-17 Kasım … Avusturalya Rallisi