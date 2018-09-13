Türkiye Rallisi başladı!

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. ayağı olan Türkiye Rallisi, 13 Eylül Perşembe günü start seremonisi ile başladı.

Dünyanın en prestijli motorsporları organizasyonlarından biri olan WRC, Dünya Ralli Şampiyonası bugün başladı. Atatürk meydanında kurulan Turkey Full Speed, özel seyirci etabı birbirinden güzel görüntülere sahne oldu.

Seyirci özel etabında liderliği Hyundai Motorsporları Takımı pilotu Andreas Mikkelsen 2:03.9 süreyle alırken, ikinciliği Citroen C3 pilotu Craig Breen 2:06.4 süreyle aldı. Üçüncülükte ise 2:06.7 süreyle Toyota Yaris WRC pilotu Ott Tanak yer aldı.

Biz de sozcu.com.tr olarak yarışı yerinde izlemek için Marmaris’e geldik.

Türkiye Rallisi yarın geçilecek olan 6 etapla devam edecek.