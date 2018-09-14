Türkiye Rallisi’nde ilk gün tamamlandı!

Dünya’nın en prestijli motorsporları etkinliklerinden biri olan WRC’nin 8 yıl sonra düzenlenen Türkiye ayağında ilk gün tamamlandı, ilk günün sonunda lider Hyundai takımından Thierry Neuville oldu! İşte sonuçlar...

144.84 km'lik 6 etaptan oluşan ilk günü takımlar geride bıraktı. İlk günün yarısını lider tamamlayan Hyundai takımından Andreas Mikkelsen yarışı gelen klasmanda 3., son etapta ise 6. olarak tamamladı.

Çetibeli 2. özel etabında yani günün ikinci yarısında liderliği Fransız şampiyon Sebestian Ogier 27:54.8 ile alırken ikinci Ford M-Sport pilot Teemu Suninen 27:57.5 süre ile aldı. Üçüncü pilot ise 28:04.0 ile Latvala oldu.

Ula 2. etabında ise liderlik Hyundai pilotu Neuville'in oldu. İkincilikte Fin pilot Lappi üçüncülükte ise Ford M-Sport pilotu Ogier oldu.

Günün son etabı Çilekli 2'de ise liderliğe Estonyalı, Toyota Gazoo Racing pilotu Ott Tanak geçti. Tanak son etabı 10:22.3 ile tamamlarken ikinciliği 10:24.9 ile Toyota Yaris WRC pilotu Lappi aldı. Üçüncülükte de Sebestian Ogier 10:28.4 ile yer aldı. Hyundai pilotu ve şampiyona pilotlar lideri Thierry Neuville ise 10:29.2 ile dördüncü oldu.

Bu sonuçlarla birlikte genel klasmanda ikinci gün Thierry Neuville birinciliği ile tamamlanırken, ikinci Sebestian Ogier ve üçüncülükte de Andreas Mikkelsen yer aldı.

Hyundai pilotu Neuville ile Ford pilotu Ogier arasında genel klasmanda 0.3 saniyelik fark var. Mikkelsen ile Ogier arasında ise 2.3 saniyelik fark var. İlk üçün 2.6 saniye içerisinde sıralanmış olması Türkiye Rallisi'ndeki heyecanı ortaya koyuyor.

İşte tüm sonuçlar :