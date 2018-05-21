Üretildiği yıllarda popüler olan ve bu popülerliğini günümüze kadar sürdüren "Klasik Otomobiller" özel bir festivalle İstanbul'daki hayranlarıyla buluşuyor. Sergilenecek olan otomobiller arasında ise 1886 model Benz marka otomobilden, 1952 model Desoto'ya hatta filmlere konu olmuş modellere kadar birden fazla özel otomobil yer alıyor. Bu festival 29 Haziran-1 Temmuz aralığında TÜYAP'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin her noktasından yüzlerce klasik araç, ziyaretçilerini en az yarım yüzyıl öncesine taşırken, festivalde Harry Potter, Marilyn Monroe, Batman, Sadri Alışık, Hulusi Kentmen, Müzeyyen Senar ve birçok ünlünün otomobillerine dokunabilecek ve 50'li 60'lı yılların kamyonlarıyla, otobüsleriyle, kendilerini eski bir filmin içinde bulacaklar.

Antika Otomobil Federasyonu (AOF) tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenecek “Klasik Otomobil Festivali'' öncesindeki tanıtım toplantısında konuşan AOF Genel Sekreteri İlker Tayalı, Türkiye'de ve yurt dışında faaliyet gösteren klasik araç kulüplerinden üyelerin, klasik araç koleksiyonerlerinin, galeri sahiplerinin ve klasik severlerin, sahip oldukları en nadide klasiklerini sergileyeceklerini belirtti. Tayalı, Antika Otomobil Federasyonu'nun yurt çapına yayılmış 8 klasik otomobil derneğinin kurucu üyeliğinde 2011 yılında kurulduğunu ve bugün federasyon bünyesinde 13 derneği bulunduğunu da belirterek şunları söyledi;

“Antika Otomobil Federasyonu'nun amacı, tarihi değeri haiz antika eşya veya klasik motorlu kara taşıtlarının ülkemize kazandırılması, sevdirilmesi ve daha önemlisi otomotiv sanayinin gelişim sürecinin detaylarının gelecek nesillere aktarılabilmesine imkan vermek için bu tarihi taşıt mirasımızın korunmasıdır. Bu amaçla ülkemizin ilk uluslararası klasik otomobil festivalini gerçekleştireceğiz. Festivalimizde, her biri kültürel miras olarak değerlendirilmesi gereken, dönemlerine damgasını vurmuş, günümüzün klasikleşmiş araçlarını, tutkunlarıyla buluşturacağız ve onları görsel bir şölen içinde ağırlayacağız. Sergileyeceğimiz klasik araçlar, Türkiye'de ve yurt dışında faaliyet gösteren klasik araç kulüp üyelerinin, klasik araç koleksiyonerlerinin, galeri sahiplerinin ve klasik severlerin, sahip oldukları en nadide klasiklerinden oluşacak. Festivalimize ayrıca KKTC, İsveç, Hollanda, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya ve Kosova'dan klasik otomobil kulüpleri de katılacak.”

Türkiye’de ilk defa düzenlenecek olan bu festivalin en özel konukları

1- 1886 Benz

2- 1952 Desoto (Şöfor Nebahat’in otomobili)

3- 1956 Ford Fairline (Hulusi Kentmen’in otomobili)

4- Ford Anglia (Harry Potter’in uçan otomobili)

5- Pontiac Transam (Kara Şimşek)

Klasik Otomobil Festivali'nde sergilenecek klasikler arasında Mustafa Koç'un yarışlarda kullandığı iki ralli otomobili de bulunacak. Rahmi Koç Müzesi'nden getirilecek bu iki ralli otomobili için Mustafa Koç'un anısına özel bir alan oluşturulacak.

Ziyaretçilerin, klasik otomobiller ile fuar çevresi sürüş imkanı da bulacakları festivalde ayrıca sürpriz etkinlikler de gerçekleştirilecek. Klasik otomobiller ve Yeşilçam etkinliği, her türlü yedek parçanın ve aksesuarın bulunacağı bit pazarı, konserler ile Drive in Movie /Açık Hava Otomobil Sineması da festival etkinlikleri arasında bulunuyor.

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Üç gün sürecek festivalin giriş ücreti 15 TL olarak belirlenirken, biletler biletix ve kapı girişinde temin edilebilecek.