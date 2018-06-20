Türkiye’de Mutlu Akü!

Mutlu Akü İSO 500 listesinde 166. sırada, Brand Finance'in Türkiye'nin En Değerli Markaları sıralamasında 66. sırada yer aldı.

1968 yılında ilk yayınlandığı tarihten İstanbul Sanayi Odası’nın yayınlamış olduğu Türkiye’nin En Büyük Sanayi kuruluşları listesinde yer alan Mutlu Akü, akü sektöründe liderliğini ve Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olmayı sürdürdü. Mutlu Akü, İSO 500 listesinde 20 basamak birden yükseldi ve 166. sırada yer aldı.

Uluslararası bağımsız marka değerlendirme kurumu BrandFinance’in “Türkiye’nin en değerli 100 markası” sıralamasında Mutlu Akü, geçen yıla göre 5 basamak daha yükselerek 66. sırada yer aldı ve Türkiye enerji depolama sektörünün en değerli markası olmayı sürdürdü.