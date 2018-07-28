Türkiye’de satın alınabilecek üzeri açık otomobiller!

Yaz mevsiminin en sıcak zamanlarının yaşandığı şu günlerde özellikle güneşin batışına doğru, rüzgarın saçlarınızı uçurmasını istemez misiniz? İnanıyoruz ki hepiniz istersiniz. İşte bu lüksü ve konforu yaşayabileceğiniz Türkiye'de satılan üzeri açık otomobiller...

Audi

A3 Cabrio

Audi’nin kompakt sınıfta yer alan modeli olan A3, hatchback 3 kapı ve hatchback 5 kapılı gövdesinin haricinde üzeri açılabilen bir versiyonu da kullanıcısına sunuyor. Ülkemizde sadece 1.5 litrelik TFSI motor ve otomatik şanzımanla satın alınabilen A3 Cabrio’nun tavanı da kumaş… Otomobilin satış fiyatı ise 249.259 tl.

Aston Martin

Vanquish Volante

Aston Martin ürün gamının en üstünde bulunan Vanquish modeli 2+2 kişilik oturma düzenine sahip. 6 litrelik V12 motora sahip olan otomobil 575 beygir güç üretiyor. Bu keyifli otomobilin 0’dan 100 km/s hıza ulaşması ise 3.6 saniyenizi alıyor. Vanquish Volante’nin tavanı ise kumaş malzemeden üretilmiş. Ülkemize sipariş üzerine gelen bu modelin fiyatı ise belirtilmemiş.

Bentley

Continental GT Convertible

Bentley markası çatısı altında yer aldığı VW Grubu’nun en üst sıralarında yer alıyor. Konfor ve sportifliği bir arada sunan markanın ülkemizdeki üzeri açılabilir modeli ise Continental GT Convertible. Bu modelin ayrıca Supersports Convertible, GT Speed, GT Speed Black Edition gibi versiyonları da bulunuyor. W12 ve 6 litrelik motora sahip olan Continental GT590 beygir güç üretiyor. Kumaş materyalden üretilen tavanı yaklaşık 20 saniyede açılıp kapanıyor.

Continental GT V8 Convertible

Markanın giriş seviyesindeki modeli olan Continental’in giriş seviyesi modeli GT V8’e merhaba deyin. Diğer kardeşine göre daha ekonomik ve çevreci bir motora sahip olan GT V8, ekstra olarak GT V8S ve GT V8 Black Edition versiyonlarını da müşterisine sunuyor. Otomobilin 4 litrelik motoru 507 beygirlik güç üretiyor ve 0’dan 100 km/s’ye 4.7 saniyede ulaşabiliyor.

BMW

2 Serisi Cabrio

En erişilebilir spor otomobil sloganıyla ilk defa piyasaya sürülen 2 Serisi, tasarımı ve ekonomik motoruyla gençlerin dikkatini çekiyor. 1.5 litrelik benzinli motoru 136 beygir güç üretirken kumaştan yapılan tavanı açıldığında bagaj hacmi 335 litreden 280 litreye düşüyor. M240i versiyonu da bulunan 2 Serisi Cabrio’nun Coupe modelden ağırlık farkı ise 250 kg civarında. Otomobili ülkemizde satın almak isterseniz de 194 bin 600 tl’den başlayan fiyatlara sahip.

4 Serisi Cabrio

BMW’nin en önemli modellerinden biri olan 4 Serisi, Coupe ve Gran Coupe versiyonlarının haricinde Cabrio olarak da alınabiliyor. 2 litrelik benzinli ve dizel motor seçenekleri olan otomobilin tavan yapısı ise alüminyum. Aracın üzerini açmak isterseniz de 20 saniye içerisinde açıldığını belirtelim. 4 Serisi Cabrio’nun satın alma fiyatı 443 bin 200 tl’den başlıyor.

i8 Roadster

Sanırım hem en farklı görünen hem de en ekonomik(yakıt tüketimi) otomobillerin başında geliyor, i8 Roadster. Hem elektrikli hem de benzinli motoru bulunan i8 Roadster 0’dan 100 km/s hıza 4.4 saniyede ulaşıyor. Ayrıca i8 Roadster 100 km’de 2.1 lt’lik yakıt tüketim verisine sahip. Otomobilin tavanı 16 saniyede açılıyor ve satın alma fiyatıysa 1.343.900 tl!

Ferrari

488 Spider

Otomobil sever herkesin hayalini süsleyen otomobillerden biri olan 488 ülkemizde hem coupe hem de cabrio olarak satın alınabiliyor. Üzeri açılabilen versiyon 488 Spider ismine sahip. Alüminyum tavana sahip olan otomobilin 0’dan 200 km/s hıza 8.7 saniyede ulaşıyor. 3.9 litrelik turbo beslemeli motor 670 beygir güç üretiyor. Ülkemizdeki satın alma fiyatı ise yaklaşık olarak 800 bin euro!

Portofino

İtalyan markanın 2+2 oturma düzenine sahip olan California modelinin yerine getirdiği Portofino İtalya’da bir sahil bölgesi… Uzun burunlu ve önden motorlu yapıda olan Portofino GT segmentinde yer alan V8 turbo motorlu bir versiyon. Alüminyumdan imal edilmiş olan tavan sayesinde rijit bir sürüş imkanını kullancısına sunuyor. Otomobili ülkemizde satın almak için 500 bin euro’yu gözden çıkarmanız gerekiyor.

Fiat

124 Spider

Markanın tarihini taşıyan modellerinden biri 124 Spider karşınızda. Roadster kültürünü yansıtan otomobil uzun burunlu ve arkadan itişli bir yapıya sahip. 1.4 litrelik turbo motoru hem manuel hem de otomatik olarak tercih edilebiliyor. Aracın tavanı ise kumaştan yapılmış ve el yordamıyla kısa sürede açılıp kapanabiliyor. Otomobil ülkemizde 205 bin tl’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

500 C

İtalyan markanın ikon modellerinden biri olan 500’ün 4 kapılı ve SUV modellerinden sonra Cabrio versiyonu da ürün gamındaki yerini aldı. 500 C’nin tavanı kumaş ve açıldığı zaman kapı camlarının çerçeveleri yerlerinde kaldığı için farklı bir ortam yaratıyor. Dualogic şanzımanla satın alınabilen otomobilin fiyatı ise 117 bin 900 tl’den başlıyor.

Ford Mustang Convertible

Ford markasının en efsane modellerinden biri olan Mustang’i ülkemizde üzeri açık gövde tipiyle satın alabiliyorsunuz. 2.3 litrelik Ecoboost ve 5 litrelik motorlarla tercih edilebilen otomobil Amerikan kültürünü en iyi yansıtan modellerden. Otomobilin tavan yapısı kumaş ve 10 saniyeden daha kısa bir sürede açılıyor.

Jaguar F-Type Convertible

Jaguar markasının spor otomobil modeli olan ve E-Type ruhunu devam ettiren F-Type, Coupe gövdenin haricinde üzeri açılabilir versiyonla da satın alınabiliyor. 2 litrelik 4 silindirli turbo beslemeli motorla satın alınabilen F-Type’nin tavanı kumaş malzemeden üretilmiş. Tavan 15 saniye gibi bir sürede açılıp kapanabiliyor.

Land Rover

Evoque Convertible

Herhalde bugüne kadar üretilmiş en güzel SUV olan Evoque’nin üç kapılı coupe versiyonun üzeri açılabileni de üretildi. Bu arada 3 kapılı Coupe’nin üretimi bitti… Kumaş tavana sahip olan Evoque Convertible 2 litrelik dizel motor ve HSE Dynamic paketiyle satın alınabiliyor. 2+2 kişilik oturma kapasitesiyle birlikte aracın satın alma fiyatı 729 bin 691 tl.

Lamborghini

Huracan Spyder

Markanın giriş modeli olan Huracan, ülkemizde coupe ve üzeri açılabilir olarak satın alınabiliyor. 5.2 litrelik V10 motora sahip olan otomobil 4 tekerlekten çekişli ve 640 beygir güç üretiyor. Aracın 0’dan 100 km/s hıza 3.1 saniyede çıktığını söylememiz de fayda var. 17 saniyede açılıp kapanan tavana sahip olan Huracan Spyder’ı satın almak için fiyatları Lamborghini İstanbul’dan öğrenebilirsiniz.

Aventador Roadster

Lamborgihini markasının ülkemizde satın alabileceğiniz en hızlı model olan Aventador, 6.5 litrelik V12 bir motora sahip. 700 beygir güç üreten bu motor sayesinde Aventador 3 saniye gibi bir sürede 0’dan 100 km/s hıza erişebiliyor. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan Aventador Roadster’ın tavan yapısı daha çok T-Top diye adlandırılan şekilde.

Maserati

GranCabrio

İtalyan markanın en önemli modellerinden biri olan GranTourismo’nun üzeri açılabilen versiyonuna verdiği isim GranCabrio… 2+2 kişilik oturma kapasitesine sahip olan otomobilin tavanı ise kumaş. Tavanın açılma süresi ise 25 saniye civarında. Otomobilin motoru ise 4.7 litrelik V8. 0’dan 100 km/s hıza 5 saniyede ulaşabiliyor.

Mazda

MX-5

Dünya’nın en sorunsuz otomobillerini üreten markalardan biri olan Mazda’nın en tanınan modeli MX-5’e merhaba deyin. Bu otomobil spor otomobil hissini yaşayabileceğiniz en ucuz otomobillerde biri. Uzun burunlu ve arkadan itişli yapısı yere yakın gövdesiyle birleşince sürüş keyfiniz bir üst sınıfa çıkmış oluyor. 1.5 litrelik atmosferik bir motora ve manuel şanzımana sahip olan bu otomobili tavanı elle açılıp kapanıyor. Ayrıca RF diye adlandırılan alüminyumdan yapılmış bir versiyonu daha var. MX-5’in başlangıç fiyat ise 166 bin 450 tl.

Mercedes-Benz

C-Serisi Cabriolet

Alman otomotiv devinin ülkemizde en çok tercih edilen modeli olan C-Serisi sedan, wagon, coupe ve cabriolet olarak ülkemizde satın alınabiliyor. Markanın üzeri açılabilir otomobil modelleri arasında giriş seviyesinde olan C-Serisi Cabriolet şimdilik 1.5 litrelik yeni benzinli motorla satın alına biliyor. Kumaş tavana sahip olan otomobilin fiyatı ise 408.600 tl!

E-Serisi Cabriolet

Markanın dünya üzerinde çok satılan modeli olan E-Serisi’nin üzeri açık versiyonu ülkemizde de satın alınabiliyor. 385 litre bagaj hacmi olan E-Serisi cabriolet’in tavanı açıldığında bu hacim 310 litreye geriliyor. Kumaştan yapılmış olan tavan toplamda 20 saniyede açılıp kapanabiliyor. Otomobili ülkemizde E300 ve E350 versiyonlarla satın alabiliyorsunuz. Başlangıç fiyatıysa 580 bin 200 tl!

S-Serisi Cabriolet

Mercedes-Benz’in lüks kavramını tam olarak yansıttığı otomobil S-Serisi Cabriolet. Bu gövde tipinin coupe versiyonu da bulunuyor. S-Serisi Cabriolet sahip olduğu efsanevi donanımları, güçlü ve tutumlu motorlarıyla güçlü rakipleri arasında ciddi bir mücadele veriyor. Otomobil ülkemizde S560 ve S63 AMG versiyonlarıyla satın alınabiliyor. Başlangıç fiyatı ise 2.008.000 tl!

SLC

Markanın roadster modeli olan SLC, alümünyum tavana sahip. Diğer kardeşlerine göre daha fazla spor otomobil hissi veren SLC, 180 ve 43 AMG versiyonlarıyla ülkemizde satın alınabiliyor. Otomobilin başlangıç fiyatı ise 353 bin 300 tl

SL

En büyük efsaneye merhaba deyin! O roadster otomobiller arasında en dikkat çekici ve kendini kanıtlamış bir model. Bu serinin eski versiyonları bile hala dikkat çeken bir tasarıma ve duruşa sahip, evet SL… Bu otomobil ülkemizde SL 400 ve SL 63 AMG versiyonlarıyla satın alınabiliyor. Otomobilin tavanı ise alüminyum olarak tasarlanmış. Ülkemizdeki satın alma fiyatına baktığınızda da başlangıcı 1.289.000 tl.

MINI

Cabrio

Otomotiv sektörünün tatlı çocuğu olan MINI’nin üzeri açılabilen bir otomobili olmasaydı durum ne kadar da kötü olurdu öyle değil mi? Cooper Cabrio ülkemizde de satın alınabiliyor. Kumaş tavanlı yapıya sahip olan otomobili ister 1.5 litrelik motorlu isterseniz de 2 litrelik JCW motorlu olarak satın alabiliyorsunuz. Başlangıç fiyatıysa 210.752 tl.

Porsche

718 Boxster

Porsche markasına giriş modeli olan Boxster karşınızda. Özellikle son yıllardaki downsizing stratejisine ayak uyduran otomobil 2 litrelik 4 silindirli bir motorla satın alınabiliyor, performansı da kötü değil… Otomobil yüzde 50-50 ağırlık dağılımı, özel geliştirilmiş PDK şanzımanı ve kullanıcısına sunduğu sürüş hissiyle rakiplerinden kolayca ayrılabiliyor. Fiyatı içinse 160 bin euro’yu gözden çıkarmanız lazım…

911 Carrera Cabrio

Dünyaca ünlü ve herkes tarafından bilinen bir otomobil olan 911’in üzeri açık versiyonu. Bu otomobil arkadan motorlu ve arkadan itişli çekiş yapısıyla standart kullanıcılardan çok profesyonel kullanıcıları hedefine almış durumda. 911 Carrera’nın en hızlı versiyonlarından biri olan Turbo S versiyonunu da üzeri açık olarak satın alabiliyorsunuz. Otomobilin ülkemizdeki fiyatı ise 400 bin euro civarında.

911 Targa

Dört tekerlekten çekişli ve kardeşi Carrera gibi kumaş tavan yerine cam tavana sahip olan bir model olarak ürün gamındaki yerini alan Targa, aslına bakarsanı tarih yüklü bir model. S versiyonu da bulunan otomobil ülkemizde de satın alınabiliyor. Tavanın açılıp kapanması ise 19 saniye içerisinde gerçekleşiyor.

Rolls Royce

DAWN

Üç farklı donanım çeşidiyle satın alınabilen otomobil lüks ve prestijin en kısa ve net ismini oluşturuyor. Tamamıyla el yapımı olan bu özel otomobil ülkemizde de satın alınabiliyor, tabi ki belirli bir sipariş süresini bekleyebilirseniz. Aracın kumaş tavanı 20 saniye içinde açılıp kapanabiliyor. Aracın kişiselleştirme özelliklerine göre fiyatını kesin olarak bildiremiyoruz.

Smart

ForTwo

Merceds markasının güvencesiyle üretilip satılan Smart’ın iki kişilik ikon modeli olan ForTwo Cabrio’ya bir göz atın diyebiliriz. Yeni motor ve şanzımanı sayesinde daha iyi bir sürüş imkanını kullanıcısına sunan otomobil ülkemizde coupe olarak da satın alınabiliyor. Aracın kumaş tavanı tamamıyla açılmasa da ferah bir ortam sağlamakta üzerine düşeni yapıyor. Satış fiyatı ise 103 bin 400 tl.