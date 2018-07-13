Türkiye’de üretilecek mi?

Mercedes-Benz'in yeni ve tamamen elektrikli şehir içi taşımacılık ürünü olan eCitaro'nun tanıtımı için Almanya'nın Mainz kentine seyahat ettik. eCitaro, pilleri tamamen doluyken, özellikle yaz mevsiminde 150 km menzil sunuyor! Peki Mercedes'in ticari araç üretim üssü olan Türkiye'de de bu araç üretilecek mi?

Şehirlerin artan nüfusları toplu taşıma hizmetlerinin de gereksimini ve gelişmişliğini ön plana çıkarıyor. Şehir içi ve şehir dışı taşımacılığı üzerine uzun yıllardır çalışan Mercedes-Benz, çağımızın mobiliteyi temelden etkileyen en büyük sorunu olan fosil yakıt sorununu da çözmüş gibi. eCitaro markanın ürettiği elektrik enerjisiyle çalışan modeli.

eCitaro, genel olarak gösterişten uzak, net ve belirgin hatlardan oluşan bir tasarıma sahip. Yenilenen ön tasarımına karşın görüş açıları ve aynaları birebir aynı olduğundan sürücü ve kullanım alanı değişikliklerinde uyum sorunu yaşanmıyor. Genel yapı elemanlarının güncel model ile aynı olması ise olası bir kazadaki tamir ve onarım sürecini kolaylaştırıyor. Kavisli tavan kapaklarına sahip orta koridorun yeni tavan döşemesi en belirgin yenilik olarak göze çarpıyor. Tavandaki döşeme elemanlarının sayısının azalması ve yeni havalandırma kanalı yapısıyla birlikte iç gürültü azalıyor ve bununla birlikte yolcuların konfor seviyesi daha da artıyor.

Motor ve gücü

Marka eCitaro’da aks kafasına entegre iki adet ZF AVE 130 elektromotordan oluşan elektrikli portal aks kullanılıyor. Motorlar 2 x 125 kW (167.5 hp x 2) maksimum güç ve 2 x 485 Nm maksimum tork üretiyor. Motorlar 243 kWh kapasiteye kadar lityum-iyon bataryalar tarafından besleniyor. Bataryaların her biri 25 kWh olmak üzere 10 adet modülden oluşuyor. Bu 250 kWh’lik modüllerin dolumunun İstanbul’da gündüz saatlerindeki maliyeti 115 tl yapıyor.

Tavana entegre edilen iki adet batarya modülü dışında dört adet batarya modülü arka kısımda yer alıyor. İsteğe bağlı olarak tavana iki veya dört adet ilave batarya modülü eklenebiliyor. Her bir batarya modülü 15 adet hücre modülünden ve pil hücrelerinin şarj denetimini yapan kumanda biriminden oluşuyor. Müşteri kullanım amacına göre aracı en az altı ve en çok on adet batarya modülüyle donatabiliyor. Maksimum sayı menzili uzatırken; daha az batarya tercihi ağırlığı ve satın alma maliyetini düşürerek yolcu kapasitesini arttırıyor ama daha sık şarj etmeyi gerektiriyor. eCitaro yaklaşık 13,44 ton ağırlığa ve 19,5 ton izin verilen maksimum ağırlığa sahipken, bu da 88 yolcu kapasitesi anlamına geliyor.

eCitaro’nun tam elektrli modele ek olarak hibrit motorlu versiyonu da mevcut. Bu özelliğe sahip olan araç ise 300 beygir güce ve 1200 Nm torka sahip. Hibrit motorlu aracın motoru Voith tarafından üretiliyor ve tork konvertörlü şanzımanla aracın tekerleklerine gücü iletiliyor.

Priz ile şarj standart

Seri üretimde standart bir prizle şarj çözümü sunuluyor. Şarj için yönetmeliğe uygun olarak ön sağ tekerlek çamurluğunun üzerinde Combo 2 tipi bir soket bulunuyor. Menzil uzatmak için arada şarj etmek gerektiğinde bir tavan pantografı devreye giriyor. Yeni eCitaro aynı zamanda kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevirerek de enerji ihtiyacını karşılayabiliyor. Aks kafasına entegre edilen elektromotorlar fren anında jeneratör görevi üstlenerek kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüyor.

Kalorifer ve klima

Yeni eCitaro'da kullanılan ısıtma, havalandırma ve klima sistemi güncel Citaro'da kullanılan sisteme oranla yaklaşık yüzde 40 daha az enerji tüketiyor. Böylece menzilde önemli bir kazanım elde ediliyor. Isı yönetimini optimize etmek üzere tüm ısı üreten kaynaklar birbirine bağlanıyor ve böylece çalışma esnasında oluşan ısıyı soğutmak için gereken enerji en aza indirilmiş oluyor. Örneğin araç doluyken insan vücudunun yaydığı ısı içeriyi sıcak tutmaya yeterli olduğundan ısıtma sistemi kapatılabiliyor veya kısılabiliyor.

Batarya kapasitesi tek başına tamamen elektrikli bir şehir otobüsünün menziliyle ilgili bir fikir vermiyor, enerji tüketimi bu anlamda belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Bir şehir otobüsünün enerji tüketimini iç mekanın “ısıtma ve soğutması” önemli oranda etkiliyor. -100C gibi hava sıcaklıklarında enerji tüketimi ısıtma gereksiniminin olmadığı sürüşlere oranla iki kat artarken; menzil yarı yarıya düşüyor. İç yanmalı motordaki gibi iç mekanın ısıtmasında kullanılabilecek bir ısı kaynağı olmadığından ısıtma sistemi aracın enerji kaynağıyla besleniyor.

eCitaro tam batarya donanımıyla yaz aylarında 150 km menzile ulaşabiliyor. Yeni eCitaro ara şarja gerek olmadan şirketlerin gereksinimlerinin üçte birini karşılıyor. Farklı bir ifade ile eCitaro, içten yanmalı motora sahip her üç şehir otobüsünden birinin yerini doldurabiliyor. Şartlara bağlı olarak eCitaro 250 km'ye kadar menzile ulaşabiliyor.

Konfor ve iç mekan özellikleri

eCitaro’nun sergilenen modeli iki kapılıydı. Ancak bu aracın üç kapılı versiyonu da hatta daha uzun gövdeli versiyonları da olacak. İçe doğru açılan elektrikli kapılar kabin içine erişimi sağlarken, ikinci kapıda mekanik bir katlanan rampa yer alıyor. Kabin içi, yeni Evo Thermatic Plus ile tam otomatik olarak iklimlendiriliyor. Yolcular markanın kendi üretimi olan “City Star Eco” koltukların keyfini sürüyor. Koltukların üst kısmı siyah renk ile boyanırken oturma ve yaslanma noktaları “Flash” adındaki döşemelik kumaş ile kaplanıyor. Çakıl taşı görünümüne sahip gri zemine Evo Steel tipi boru dikmeler yerleştirilirken, siyah metal tavan barları ve metalik mavi durdurma düğmeleri görsel bir şölen sunuyor. Yolcular 29 inç büyüklüğünde TFT ekran üzerinden bilgilendirilirken, 13 adet ikili USB soketi yolcuların mobil cihazlarını şarj etme olanağı sunuyor.

eCitaro'nun sürücü kabini bağımsız olarak iklimlendiriliyor. Sürücü ayrıca iklimlendirmeli bir koltuğun keyfini sürüyor. Mercedes-Benz'e özel kokpit tasarımı korunurken devir göstergesinin yerini eCitaro'nun enerji akışını gösteren bir güç metresi alıyor.

Güvenlik sistemleri

Active Brake Assist 4: Yolcu otobüslerinde standart olarak sunulan ilk yaya algılama özelliğine sahip aktif fren asistanı. Sadece öndeki hareket halindeki araç ve sabit nesnelere fren yapmakla kalmayan sistem; aynı zamanda herhangi bir yayaya olası bir çarpma riski söz konusu olduğunda sürücüyü görsel ve sesli olarak uyarırken, eş zamanlı olarak kısmi bir fren müdahalesinde de bulunuyor. Bu sistem Uzun menzilli radar otobüsün sürüş yönünde bulunan birden fazla şeritteki hareket halindeki ve sabit nesneleri 250 metreye, tek şeritteki araçları ve bisikletlileri 160 metreye ve yayaları ise 80 metreye kadar menzil içerisinde algılıyor. Kısa menzil radarı ise maksimum 70 metreye kadar menzil içerisindeki ve otobüsün yan

alanındaki yaya ve araçları algılıyor.

Preventive Brake Assist: şehir otobüslerinde kullanılan ilk aktif fren asistanı. Preventive Brake Assist, hareket halindeki yayalarla hareket halinde veya sabit araçlarla olası bir çarpışmaya karşı sürücüyü görsel ve sesli olarak uyarıyor ve çarpışmanın kaçınılmaz olması halinde otomatik olarak kısmi bir fren uyguluyor. Sistem şehir içi trafiğinde çalışmak üzere ayarlanmış durumda.

Sideguard Assist: Şehir ve yolcu otobüslerinde kullanılan ilk dönüş asistanı. Şehir içi trafiğinde dönüş manevrası yapmak bir sürücüyü en çok zorlayan sürüş koşullarından biri. Mercedes Benz ve Setra, dünyanın ilk otobüs markaları olarak yaya algılama özelliğine sahip dönüş asistanı Sideguard Assist ile sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Mercedes Benz şehir otobüsü Citaro'nun tüm versiyonları da dahil CapaCity ve yolcu otobüsü Tourismo'ya kadar geniş bir yelpazede ve Setra ise ComfortClass 500 ve TopClass 500 ile sadece çift katlı S 531 DT modellerinde bu özelliği sunuyor.

Seri üretim 2018 sonunda başlıyor

eCitaro’nun resmi tanıtımı Hannover’da düzenlenecek olan Otobüs Fuarı’nda olacak. Ancak buna rağmen araç için siparişler yüksek adetli olarak markaya geliyor.Bu siparişlerin ilk teslimleri yıl sonuna kadar yetiştirilecek. Araç ülkemize ise 2019 yılında gelecek, ayrıca Türkiye’de de üretilmesi planlanıyor!