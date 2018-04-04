Türkiye’de Yılın Otomobili yarışması için otomotiv gazetecileri bir araya geldi!

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen yarışmada Otomotiv Gazetecileri Derneği üyeleri tüm adayları daha yakından incelemek, marka yöneticileriyle görüşmek ve onları dinlemek için İntercity İstanbulPark pistinde bir araya geldi. Sona kalan adaylar arasında SUV modellerinin fazla olması dikkat çekiyor!

İlk defa 2016 yılında düzenlenen Türkiye’de Yılın Otomobili yarışması bu yıl üçüncü kez düzenleniyor. Derneğe üye olan tüm gazetecileri tarafından verilen oylarla seçilen otomobil, bir yıl boyunca bu yarışmanın logosunu ilanlarında ve bültenlerinde kullanabiliyor.

Geride bıraktığımız 2016 ve 2017 yıllarının ödül sahibi olan otomobilleri de bu organizasyonda üyelerin yanındaydı.

Finale kalan son yedi aday arasında yapılacak olan puanlamada her üyenin 250 puanı bulunuyor ve bu puanı 7 adaya vermesi gerekiyor. Son yediye kalan tüm modellerin bir arada olduğu bu organizasyonda her otomobili hem yarış pistinde hem de slalom ve panik fren alanında tüm üyelerin kullanması sağlanıyor. Bu şekilde tüm adaylarla bir kez daha buluşan üyeler otomobiller hakkında tüm bilgilerini tazelemiş oluyorlar.

Son yediye kalan tüm aday markaların yöneticileri de organizasyona katılıp otomobilleriyle alakalı sunumlarını tüm gazetecilere anlatıyor ve kendi otomobillerinin “Neden Türkiye’de Yılın Otomobili?” olacağının sorusuna yanıt oluyorlar.

Son yıllarda otomotiv pazarındaki SUV modellerin tercih edilme miktarı gayet artış gösteriyor. Çoğu gelişmiş pazarda bu miktar yüzde 50’lere kadar çıkmış durumda. Bu istatistiksel bilginin yarışmaya da etkisi 7 adaydan üçünün SUV otomobil olması. Türkiye’de bu yılın otomobili neredeyse yüzde 50 ihtimalle bir SUV olacak…

16 Nisan’a kadar devam edecek olan ikinci tur puanlaması 17 Nisan gecesi açıklanacak. OGD üyeleri seçim yaparken şu kriterlere göre oy veriyor: “Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı.”

Bu yıl son yediye kalan adaylar ise şu şekilde ;

1- BMW 5 Serisi

2- Ford Fiesta

3- Hyundai ıoniq

4- Peugeot 5008

5- Skoda Kodiaq

6- Volkswagen Polo

7- Volvo XC60