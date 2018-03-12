Türkiye’deki ilk testini sozcu.com.tr gerçekleştirdi!

Opel'in amiral gemisi olan Insignia artık en donanımlı versiyonunu Exclusive adıyla sunacak! Biz de bu donanıma sahip olan ülkemizdeki ilk Insignia'yı herkesten önce kullandık!

Opel Vectra’nın yerini ilk defa 2009 yılında alan model olan Insignia, 2017 yılında en yeni haliyle karşımıza çıkmıştı. Bir

önceki tasarım çizgisine göre daha uzun ve geniş hatlara sahip olan otomobil gerçek bir amiral gemisi görünümündeydi.

Insignia’yı dışarıdan incelediğinizde otomobilin çekik farları ve geniş motor ızgarası hemen dikkatinizi çekiyor. Sonrasında yan profildeki temiz tasarım çizgileri karmaşadan uzak ve bagaj kapağına kadar uzanan c sütunu otomobili sedan bir modelden çok hatchback olarak görmenize sebep oluyor.

Aracın arkasına geçtiğinizde ise yere paralel olan ince çizgiye sahip stoplar ve tampona yerleştirilmiş olan plakasıyla tam bir

Opel tasarımına sahip…

Insignia’nın içinde ise konfor anlamında çok fazla detay yer alıyor. Renkli LCD ekrana sahip olan gösterge paneli, üç kollu fonksiyonel direksiyon,

ön konsolun ortasına yerleştirilmiş olan multimedya ekranı ve head up display premium algıyı oldukça yukarıya çıkartmış durumda.

Insignia’nın motor kaputunu açtığınızda ise karşınıza Astra ve Mokka X’ten hatırlayacağınız 1.6 litrelik 136 hp güç üreten dizel motor çıkıyor.

Bu motor ciddi anlamda hem performanslı hem de ekonomik, ancak 6 ileri tam otomatik şanzımana sahip olması onun bu güçten tam olarak faydalanamamasına sebep oluyor.

Çünkü bu şanzıman olabildiğince eski bir teknolojiye sahip. Tam otomatik olması ona zaman kaybettirmiyor ama eski teknoloji olduğunu kullandığınız ilk andan itibaren fark edebiliyorsunuz. Yeni 8 ileri tam otomatik şanzıman ise Insignia GSI ile ülkemize adım atacak.

Sürüş konusunda bilgi vermem gerekirse, öncelikle 1.6 litrelik motor gövdeyle gayet uyum içinde hareket edebiliyor. Otomobil 4897 mm uzunluğunda, 1863 mm genişliğinde ve 1455 mm yüksekliğinde, aracın ağırlığı ise 1447 kg. En nihayetinde bu otomobil ekonomi odaklı üretilen ve piyasaya sunulan bir motora sahip. Sürüş esnasında en çok dikkatimi unsurlardan biri yazımın başında da belirttiğim şanzıman. Ani hızlanmalarda çift kavramalı bir şanzıman kadar ani cevaplar vermese de işinizi görüyor. Değişimleri çok sarsıntılı bir biçimde hissetmiyorsunuz.

Üç farklı sürüş modunun sunulduğu FlexiRide şase ise işini tam anlamıyla yapıyor ve kullanıcısını memnun etmeyi başarıyor. Sport modunda otomobil olabildiğince sert bir biçimde hareket ederken, virajlarda gövdenin esnemesi minimuma iniyor. Tour modunda otomobil daha fazla konfor içerikli bir sürüş yapmanıza imkan tanıyor. Hiç bir modu seçmediğinizde ise Normal olarak otomobil yoluna devam etmeyi seçiyor.

Peki bu Exclusive donanım paketiyle Insignia neler kazandı?

Öncelikle şunu belirtmeliyim, bu otomobil satın alabileceğiniz en donanımlı Insignia olarak karşınıza çıkıyor. Direksiyon ısıtma, ön ve arka koltuk ısıtma, ön koltuk soğutma, sürüş modları, şerit takip sistemi, aktif trafik kontrol sistemleri, kendi kendine fren yapabilme özelliği, Intellux Led farlar, Flexi Ride şase ilk aklıma gelen ve önemli olan detaylar.

Insignia'nın bu donanım seviyesinde standart olarak sunulan konfor özellikleri arasında, masaj özellikli ve ısıtmalı soğutmalı 8 yönlü ayarlanabilen sürücü koltuğu, otomatik katlanır yan aynalar, Sunroof, 8″ Dokunmatik Renkli Ekranlı bilgi-eğlence sistemi ve Bose premium ses sistemi bulunuyor. Güvenlik özelliklerinde ise öne çıkanlar Head-up display, Otomatik (Adaptif) Hız Sabitleyici, Gelişmiş Park Pilotu, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Akan Trafik Uyarı Sistemi ve 360 derece kuş bakışı kamera sistemi de standart olarak sunuluyor.

Gelelim dış görünüme, OPC Line donanım adıyla gelen, ön, arka tampon ekleri, marşpiyeller ve bagaj kapağı üstü spoyler bu detaylar arasında. Ekstra farklı tasarıma sahip olan yeni bir jant alternatifi ne yazık ki yok. Otomobilin içindeki farklılıklara bakarsanız da Deri düz tabanlı direksiyon simidi, siyah iç tavan kaplaması, alaşımlı spor pedallar, direksiyon arkası vites değiştirme pedallarını içeren OPC Line iç tasarım paketi detayları kullanıcısına sunuluyor.

Insignia Exclusive’nin ülkemizdeki satış fiyatının başlangıcı ise 232 bin tl.