Türkiye’nin en ucuz SUV modeli!

SUV tarzı otomobillerin tercih edilme oranı her geçen gün artmaya devam ediyor, ülkemizde de otomobil satışlarındaki trend bu şekilde. Bizde sizler için ülkemizde tercih edilebilecek en uygun fiyatlı SUV modeli olan Dacia Duster'ı kullandık.

Renault markasının bir alt markası olarak otomotiv piyasasına giriş yapan Dacia, aslında 1966 yılında Romanya’da tek başına üretilen bir markaydı. 1999 yılında Renault bünyesine giren bu marka Fransız devin daha düşük maliyetli bir markası olarak hayatına devam ediyor.

Dacia ürettiği düşük maliyetli otomobilleriyle otomotiv pazarında tutunmayı başardı. Binek modellerinin yanında ticari araç pazarına da giren markanın en önemli modellerinden biri olan Duster, kompakt suv segmentinde mücadele ediyor, hem de ne mücadele..

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İlk nesil Duster ile 2009 yılında tanıştık. Otomobil o dönemki ihtiyaçların büyük bir kısmını karşılıyordu. Dört tekerlekten çekiş özelliği, dizel motor seçenekleri Duster’ın tercih edilme miktarını arttırıyor ve suv pazarında rekabetçi konuma getiriyordu. İlk neslin son yıllarına doğru Renault markasından alınan çift kavramalı otomatik şanzımanı da opsiyonel donanım olarak kullanıcısına sunmaya başlayan otomobilin ikinci nesli herkesi heyecanlandırıyordu.

Bugün ise geride bıraktığımız yıl tanıtılan Duster’ın ikinci nesliyle beraberiz. Otomobil bir önceki jenerasyona göre tasarım anlamında daha yumuşak çizgilere kavuşmuş. Özellikle ön tarafından bu otomobile baktığınızda çamurluklara doğru uzayan farlar ve geniş motor ızgarası farklılığın temel sembolü olmuş durumda. Tamponun alt kısmında kalan gri bölüm ise otomobilin maceracı karakterini kolayca gün yüzüne çıkarmış durumda.

Yan profile geçtiğinizde ise bir önceki versiyona göre yükselen omuz çizgileri otomobilin duruşunu daha güvenli kılarken, ön ve arka çamurlukların çıkık, kaslı görüntüsü Dacia’yı daha güçlü bir otomobil pozisyonuna getirmiş durumda. Aracın arkasına geçtiğinizde ise kare formunda olan stopların görüntüsü oldukça şık.

Yeni Duster’ın ölçülerinden bahsedecek olursak otomobil; 4341 mm uzunluğa, 1804 mm genişliğe ve 1682 mm yüksekliğe sahip. Otomobilin bagaj hacmi ise 411 lt. Kullandığım test aracının ağırlığı da 1320 kg.

Yeni Duster’ın içine geçtiğinizde ise eski nesille alakalı hiçbir izin kalmadığını ve Duster’ın nerelerden nerelere geldiğini fark ediyorsunuz. Konsol ortasına konumlandırılmış olan multimedya ekranı, piyano tuşlarını andıran tuşlar ve dijital klima kontrol ünitesi bunların en belirgin özellikleri. Yeni dört kollu direksiyon görevini iyi bir biçimde yerine getiriyor ve yeni gösterge panelinin kontrolü, takibi oldukça kolay. Bir önceki nesilde sürücüyü yoran ve ön konsolda yer alan cam açma tuşları artık kapı içlerindeki yerini almış.

Otomobilin kazandığı yeni donanım özelliklerinden de bahsetmemek olmaz. Bunların en öne çıkanları; kör nokta uyarı sistemi, hız sabitleyici ve hız sınırlayıcı,geri görüş kamerası, 360 derece kamera, yokuş kalkış destek sistemi ve 4×4 bilgilendirme ekranı.

Duster’ın motor kaputunu açtığınızda ise karşınıza Renault’tan tanıdık olan 1.5 litrelik dCi diye adlandırılan dizel motor çıkıyor. Şunu belirtmemde fayda var kullandığım test aracı 1.5 dCi 4×4 ve düz vitesli olan versiyondu. Bu motor 110 beygir güç ve 260 Nm tork üretiyor. 6 ileri manuel şanzıman bu gücü dört tekerleğe birden iyi bir biçimde iletiyor. Ancak dişli oranları biraz kısa olan bu şanzıman, motorun 260 Nm’lik torkunu 1750 d/d’da maksimum olarak vermesinden dolayı oldukça sık vites değişimlerine sebep oluyor.

Sürüşe başladığınızda ise Duster’ın bir önceki nesilden tamamen değiştiğini ve daha iyi bir hâl aldığını hemen fark ediyorsunuz. Özellikle otomobilin rüzgar, motor ve yol sesi yalıtımı premium otomobilleri aratmayacak kadar iyi. Aslına bakarsanız arka çamurlukların içinde de iyi bir yalıtım söz konusu değil! Otomobille yolunuza devam ederken Dacia’nın süspansiyon konusunda iyi bir karar verdiğini fark ediyorsunuz. Amortisörlerin zemin fark etmeksizin görevini iyi bir şekilde yerine getirdiğini belirtmemde fayda var. Aslında yürüyen aksamın bu parçasına tam olarak yumuşak sert diyebilirim.

Duster, arazide de duruşundan vazgeçmiyor. Duster’ınız varsa ve 4×4 özelliğinde ise kolaylıkla yoldan çıkıp kendinizi taşa toprağa vurabilirsiniz. Yokuş iniş destek sisteminin de yer aldığı otomobili her türlü ortamda ayakta tutmak oldukça kolay.

Gelelim şimdide Duster’ın fiyatına. Başlıkta okuduğunuz gibi Türkiye’nin en ucuz SUV modeli Dacia Duster. Otomobilin başlangıç fiyatı 74 bin 900 tl olarak belirtilmiş. Dizel motorlu ve otomatik vitesli bir Duster almak isterseniz 107 bin 750 tl ödemeniz gerekiyor ama bu 4×2 çekiş sistemine sahip. Test aracımız gibi olan bir Duster almak isterseniz de bunun fiyatı 109 bin 750!