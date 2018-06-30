Türkiye’nin ilk “Klasik Otomobil Şovu” başladı

Mustafa Koç’tan Ayhan Işık’a, Zeki Alasya’dan Sadri Alışık’a birçok ünlünün de kullandığı otomobillerin yer aldığı festivalde, 500 klasik otomobil sergileniyor.

Dönemine damga vuran ve dünyada birçok ünlü ismin favori otomobilleri arasında yer alan 500'e yakın klasik otomobil İstanbul'da nostalji rüzgarı estiriyor. Otomobil tutkunlarını buluşturan Klasik Otomobil Festivali'nde; otomobilin atası sayılan 3 tekerlekli Benz modelinden, Batman filminde kullanılan Batmobile'e, Hulusi Kentmen'in 1956 model Ford marka otomobilinden, Marilyn Monroe'nun Thunderbird'üne, Şoför Nebahat filmindeki 1952 model Desoto'dan, Kara Şimşek'te kullanılan Pontiac Transam'e, Ayhan Işık'ın 1966 model Mercedes'inden, Mustafa Koç'un rallilerde yarıştığı spor otomobilleri sergileniyor.

TÜYAP Fuar Merkezi'nde Antika Otomobil Federasyonu (AOF) tarafından düzenlenen ve 1 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek festival, Türkiye'de ve dünyadaki en nadide klasiklerin yanında, birbirinden farklı şovlar ile etkinliklere de sahne oluyor. Türkiye'nin her noktasından getirilen yüzlerce klasik araç, katılımcıları en az yarım yüzyıl öncesine taşırken, ziyaretçiler birçok ünlünün otomobillerine dokunabiliyor ve bu otomobillerle test sürüşü yapabiliyor.

Türkiye’de bir ilk!

Antika Otomobil Federasyonu (AOF) tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen “Klasik Otomobil Festivali'nin'' açılışına İstanbul Vali Yardımcısı M. Bahattin Atçı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Turing Başkanı Bülent Katkak ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan AOF Genel Sekreteri İlker Tayalı, klasik otomobilleri diğer otomobillerden ayırdıklarını belirterek “Bizler onların birer ruhu olduğuna inanırız.Yapıldıkları dönemdeki teknolojileri düşünür, günümüzde üretilen arabaların en az 3-5 yıl küçük makyajlarla aynı gövde tipinde aynı şekilde üretildiklerini, buna karşılık günümüzde klasik sayılan otomobillerin o dönemlerde her yıl farklı model ve kalıplarla üretildiğini görüp onlara biraz daha hayranlıkla bakarız. İşte bu anlayış çerçevesinde; dünyanın dört bir yanından gelen klasik otomobiller ile birlikte ülkemizin ilk uluslararası klasik otomobil festivalini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Festivalde ziyaretçileri sürprizler de bekliyor. Klasik otomobiller ve Yeşilçam etkinliği, bit pazarı, konserler ve Drive in Movie /Açık Hava Otomobil Sineması da festivalin eğlenceli etkinlikleri arasındaki yerini alacak. Bunun aynında ayrıca Radyo Programcısı Nihat Sırdar ile Oyuncu İlker Ayrık'ın birlikte sunacağı “Klasik Otomobil ve Nostalji” başta olmak üzere çok sayıda seminer ve söyleşi de gerçekleştirilecek. Festival ziyaretçileri ayrıca, klasik otomobillerle fuar çevresinde sürüş imkanı buluyor.

Festivalin son günü olan 1 Temmuz'da 11 klasiğin katılacağı bir müzayede de gerçekleştirilecek. Clark Gable'dan Marilyn Monroe'ya, Steve McQueen'den Elvis Presley'e kadar ünlülerin de kullandığı klasik otomobiller, Borusan Manheim Türkiye tarafından yönetilecek müzayedeyle satışa çıkacak. Yoğun bir katılım beklenen açık artırmaya zamanının en popüleri olan 11 klasik otomobil yeni sahiplerinin olacak. Ayrıca kamyonlar ve eski otobüslerin de katılacağı festivalin giriş ücreti 15 TL olarak belirlenirken, biletler biletix ve kapı girişinde temin edilebilecek.