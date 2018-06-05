TÜV SÜD D-Expert ikinci bayisini açtı!

Bağımsız, tarafsız ve profesyonel ikinci el araç ekspertiz hizmetini tüketicilerle buluşturan TÜV SÜD D-Expert, Türkiye’deki ikinci ekspertiz merkezini İstanbul Maslak’ta açtı.

TÜV SÜD ve Doğuş Holding ortaklığıyla 2013 yılında kurulan TÜV SÜD D-Expert; bağımsız, tarafsız ve profesyonel ikinci el araç ekspertiz hizmetini tüketicilerle buluşturuyor. Uluslararası tecrübesi ve “Uzman Bakış, Kesin Sonuç” mottosu ile araç sahiplerinin ve ikinci el araç satın almak isteyenlerin güvenebilecekleri TÜV SÜD D-Expert, İstanbul'daki ikinci el araç ekspertiz merkezini Maslak'ta açtı.

Türkiye'de kurumsal firmalara ve son tüketiciye bağımsız, tarafsız ve profesyonel ikinci el araç ekspertiz hizmeti sunan TÜV SÜD D Expert, önde gelen teknik hizmet sağlayıcısı TÜV SÜD güvencesiyle, ileri teknolojiler kullanarak müşterilerine profesyonel hizmet sağlıyor. Araç durumuyla ilgili kesin ve ayrıntılı bilgilendirme sunan bu rapor ve objektif ekspertiz hizmeti sayesinde alıcı ve satıcı arasındaki güveni sağlıyor, ilişkiye değer katıyor.

TÜV SÜD D-Expert; çok yakında İzmir, Antalya, Bursa ve Adana'daki şubeleriyle de müşterileriyle buluşmayı hedefliyor.