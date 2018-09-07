Tüv Türk istasyonları artık Yandex’te!

Türkiye’nin en popüler navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon ile ülke çapında 209 sabit araç muayene istasyonu bulunan TÜVTÜRK, araç sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak bir konuda iş birliği sağladı. Yapılan iş birliği sayesinde, TÜVTÜRK’ün tüm sabit araç muayene istasyonlarına Yandex Navigasyon üzerinde görülebilecek!

Yandex, kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeye devam ederken harita, trafik ve navigasyon pazarını büyütecek iş birliklerine de imza atıyor. Yandex son olarak Türkiye çapında 209 sabit araç muayene istasyonu bulunan ve araç muayene konusunda yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK ile araç sahiplerine istasyonlara ulaşmalarında kolaylık sağlayacak bir iş birliği için el sıkıştı.

Yapılan iş birliği kapsamında Yandex Navigasyon'un her gün milyonlarca kullanıcı tarafından ziyaret edilen “Kategoriler” sayfasında TÜVTÜRK’e de yer verildi. Kullanıcılar logoya tıklayınca tüm istasyonları aynı anda harita üzerinde görebiliyor. Kullanıcılar ayrıca, rota üzerinde yer alan herhangi bir istasyonun yakınından geçerken navigasyon üzerinde TÜVTÜRK logosu ve ilgili mesaj ortaya çıkıyor.

Bunlarla beraber, araç muayenesi için randevu alan araç sahiplerine TÜVTÜRK tarafından gönderilen hatırlatma e-mail'lerine ve SMS’lerine bir lokasyon linki de eklendi. Araç sahipleri, Yandex Navigasyon'a veya Yandex Haritalar'a yönlendirilen bu linke tıklayarak ilgili istasyona direkt rota oluşturabiliyor.