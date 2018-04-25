TÜYAP Adana 6. Çukurova Otomobil Fuarı açıldı!

TÜYAP Adana 6. Çukurova Otoshow Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı. 6 gün boyunca otomobil tutkunları ağırlayacak olan Fuarın, otomobil sektörüne ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Otomobil tutkunlarını sevindiren Fuar, kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılış törenine; TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, Adana Valisi Mahmut Demirtaş Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Kordinatörü Hayri Erce, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe,Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek, Çukurova Fuarcılık Genel Müdürü Burak İnceoğlu, kaymakamlar, belediye başkanları, çok sayıda kurum ve kuruluşun temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği ve Çukurova Yetkili Otomobil Satıcıları Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen Fuar; Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Fuarcılık A.Ş. desteği ile düzenleniyor. 5 yıllık bir aradan sonra açılacak olan 6. Çukurova Otoshow Fuarı, bölgede büyük ses getirecek. Her segmentte aracın sergileneceği fuar, 6 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Otomotiv sektörüne canlılık getirmesi planlanan 6. Çukurova Otoshow Fuarı hakkında konuşan TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz; “Fuarımızda özel araçların bulunacağı bir alan da oluşturduk. Bu alanda; klasik araçlar, motosikletler ve elektrikli araçlar sergilenecek. Görsel bir şölenin yaşanacağı Fuarımızda, özel araç şovları da yapılacak.”dedi.