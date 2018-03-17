Uber ve Toyota otonom sürüş için güçlerini birleştirecek!

Araç paylaşım uygulaması olarak hayatımıza giren, girdiği günden beridir popülerliğini koruyan uygulama, Toyota ile sürücüsüz araç için teknoloji anlaşması yapmayı planlıyor. Bu sayede özellikle büyük şehirlerdeki Uber taşıtları sürücüye ihtiyaç duymadan hareket edebilecek.

Amerika’da oluşturulup tüm dünyada kullanılmaya başlanan Uber uygulaması, amacının dışında insanlığın yararına da çalışmaya başlıyor. Uygulama sahip olduğu harita verileri sayesinde geliştirmek istediği otonom sürüş için Toyota ile anlaşma imzalamaya hazırlanıyor. Geride bıraktığımız hafta içerisinde Dara Khosrowshahi Toyota’nın üst düzey yönetimiyle bu konuyu konuşmak için Amerika’da bir araya geldi.

Toyota markasının kendi otonom sürüş teknolojileri üzerine çalıştığını biliyoruz ve markanın diğer markalarla iş birliğine açık olması da bu durumu Uber tarafından daha kabul edilebilinir kılıyor. Uber’in bu zamana kadar sürücüsüz araç üzerinde çalışmalarının da olduğunu zaten biliyoruz. Toyota’nın hem Uber sürücüleri tarafından (özellikle Amerika’da) çok fazla tercih edilmesi özellikle anlaşma için iyi bir adım olarak nitelendiriliyor.

Otonom sürüş için kendi teknolojisini geliştirmeye çalışan Google, Uber’in bu anlaşmayla birlikte gerisinde kalmış olacak. Otomobil üreticileri ve teknoloji şirketleri otonom sürüş teknolojileri geliştirmek için yarış içerisinde. Bu durum ileride kişisel taşımacılık alışkanlıklarımızı tamamen değiştireceğe benziyor ayrıca otomobil sahiplerinin de canı sıkılacak gibi.

Düşünsenize evden çıkıp iş yerinize gitmek için sürücüsüz bir araç sizi kapıdan alacak ve iş yerinizin kapısına bırakacak. Siz bu yolculuk süresi boyunca e-postalarınızı kontrol edebileceksiniz, gazete ya da kitabınızı okuyabileceksiniz. Uber sürücüsüz araç testleri için daha öncesinde Mercedes, Volvo ve Ford’tan yeni üretilen modeller kullanmıştı. Geride bıraktığımız yıl Volvo’dan 25 bine yakın XC90 sipariş ettiğini ve bu siparişleri de otonom sürüş denemelerinde kullandığını da ekleyelim.

Toyota markasının Uber’in yatırımcılarından biri olduğunu belirtmemizde fayda var. Bu sayede bu teknoloji için marka, Uber tarafından kullanılan kendi ürettiği otomobillerin üzerinde rahatlıkla değişiklikler yapabilir.