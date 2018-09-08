Üçte üç yapmak istiyorlar!

Toyota GAZOO Racing, 13-16 Eylül tarihlerinde Türkiye’de gerçekleştirilecek Dünya Ralli Şampiyonası için tüm hazırlıklarını tamamladı. Toyota, 2018 WRC sezonunun 10’uncu yarışı olan Türkiye Rallisi’ne üç Yaris WRC otomobiliyle katılacak. Takım Türkiye Rallisi'ni kazanarak üst üste 3. zaferine ulaşmak istiyor!

Yaris WRC pilotları Jari-Matti Latvala, Ott Tänak ve Esapekka Lappi, Finlandiya ve Almanya'da arka arkaya alınan galibiyetlerin ardından yine birincilik hedefinde. 8 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası, Marmaris'in etrafındaki akıcı yollar ve Muğla yakınlarındaki zorlu dağ etaplarında gerçekleştirilecek. Bu yeni etaplarda WRC pilotlarını zorlu ve heyecanlı bir yarış bekliyor. Ralli, 13 Eylül Perşembe akşamı Marmaris'teki şehir etabıyla başlayacak ve ardından Cuma günü Muğla yakınlarındaki etaplarla devam edecek. Cumartesi günü ralli, daha batıda gerçekleşecek olan üç etabın iki defa koşulmasıyla sürecek. Pazar günü ise ralli Güç Etabı da dahil olmak üzere dört etapla birlikte servis alanında son bulacak.

Takım kaptanı Tommi Makinen heyecan verici Türkiye Rallisi öncesi, son iki rallide alınan başarılı sonuçları devam ettirmek hedefinde olduklarını belirterek “Her yarışta olduğu gibi Türkiye Rallisi için de birçok bilinmeyen var. Çünkü bu tamamen yeni bir yarış. 2003 yılında WRC ilk kez Türkiye'ye geldiğinde burada yarışmıştım. Yolların ve şartların çok zorlu olduğunu hatırlıyorum ama bu kez farklı bir bölgede yarışacağız. Mümkün olduğunca iyi hazırlandık ve Portekiz'de de iyi bir test dönemi geçirdik. Şartları orada istediğimiz gibi deneyimledik ve Türkiye'de, özellikle de yüksek sıcaklıkla iyi bir şekilde mücadele edebiliriz” dedi.