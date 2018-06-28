Ünlü jön geri döndü!

Fiat'ın üzeri açılabilen spor otomobili 124 Spider, en yeni haliyle piyasaya geri döndü. Biz de sozcu.com.tr olarak otomobili İstanbul'da kullandık!

İlk defa 1966 yılında üretilmeye başlanan 124 Spider, 1982 yılına kadar üretildi. Otomobil uzun burunlu yapısı, iki kişilik gövdesi ve sportif unsurlarıyla o dönemin en dikkat çeken modellerinden biriydi.

1982 yılından bugüne kadar üretilmeyen otomobil 2015 yılında Los Angeles Otomobil Fuarı’nda karşımıza çıktı. İlk jenerasyondan özel izler taşıyan otomobilin tasarımı ben bir İtalyanım der edasında. 124 Spider’ı ilk defa gördüğünüzde uzun burunlu yapısı ve yere yakın olan gövdesi size merhaba diyor.

Spider’ın yanına geçtiğinizde ise çok fazla girinti ve çıkıntıya sahip olmayan bir gövdeyle karşılaşıyorsunuz. Kullandığımız test aracımızın sahip olduğu jantlar 17 inç boyutunda ve yan profilin görünümünü destekliyor.

124 Spider’ın arkasına geçtiğinizde ise otomobilin yere paralel olan stoplarıyla karşılaşıyorsunuz. Ayrıca stopların ortasında kalan plastik bir bölüm otomobilin gövdesiyle aynı renkte. Arka kısımla alakalı olarak bir de egzozlardan bahsetmek isterim. Çift çıkışlı bir egzoz sistemine sahip olan 124 sportif duruşunu bu sayede koruyor.

Otomobilin içine göz attığınızda ise “Roadster” otomobil tipinin yaratıcısı MX-5 ile benzer olan birden fazla detay görüyorsunuz. Bu detaylar arasında koltuklar, el freni, multimedya ekranı, kapı içleri, göstergeler gibi ana unsurlar var.

Hazır bu benzerlikten bahsetmişken, 124 Spider ile MX-5’in ortak olan bir kaç noktasına daha değinmek isterim. Otomobillerin altyapıları ve yürüyen aksamlarında çok fazla benzerlik var. Ancak 124 ile MX-5’in motor ve tasarım farklılıkları bu iki otomobili tam olarak ortadan ikiye ayırıyor.

Otomobilin üzeri açılabilen bir yapıda olmasıyla alakalı şunu belirtmek isterim, kısa bir gövde yapısına sahip olduğu için tenteyi elinizle açıp kapamanız işinizi oldukça kolay bir hale getirebiliyor.

Gelelim 124 Spider’ın motor ve şanzıman özelliklerine. Daha önceden bu otomobilin 1.4 litrelik turbo motorlu ve düz şanzımanlı versiyonunu kullanma fırsatı bulmuştum. Bu otomobil ise aynı motora ama otomatik şanzımana sahip… 1.4 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli motor 140 beygir güç ve 240 Nm tork üretiyor. Arka lastiklere gönderilen Mazda’dan da tanıyacağımız 6 ileri otomatik şanzıman sayesinde iyi bir biçimde aktarılıyor.

Ben bu otomobilin düz vitesli versiyonundan otomatik şanzımanlı versiyondan aldığım sürüş keyfini almamıştım. Sebebini ise şöyle açıklamak isterim, düz vites ile otomatik vites arasındaki, vites dişlisi boyutları farkından. Düz vitesli 124’te turbo basıncına doğrudan etki etmiş ve aracı kontrolü güç bir hale getirmişti. Böylece otomobili ya sakin ya da çok hızlı kullanmanız gerekiyordu. Otomatikte ise turbo basıncının ve lastiklerin kontrolünün daha ulaşılabilir bir seviyeye gelmiş olması çok güzel. Özellikle yokuş yukarı virajlı yollarda çekiş kontrolü kapatıp, 124’ün yüzde 50:50 ağırlık dağılımının tadını çıkarabilirsiniz.

Roadster otomobiller kesinlikle ikinci otomobil olarak kullanılmalı. İki kişilik oturma kapasitesi çoğu zaman sizi zor durumda bırakabiliyor. Aynı şekilde bagaj hacminin az olması da bu dezavantajlardan biri. Ancak aracın tasarımı, sürüş keyfi ve üzeri açık yapısı bu tarz negatiflikleri ortadan kaldırmanızı sağlıyor.

Fiat 124 Spider Türkiye’de hem otomatik hem de manuel şanzımanla satın alınabiliyor. Bu aracı alacaksanız eğer kesinlikle Bose ses sistemli versiyonunu almanızı tavsiye ederim. Fiyat konusuna gelecek olursak 195 bin tl’yi gözden çıkarırsanız böyle bir otomobil satın alabilirsiniz.