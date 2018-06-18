Ünlü klasikleri açık artırmada

Klasik otomobiller festivali, Antika Otomobil Federasyonu (AOF) tarafından İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Clark Gable'dan Marilyn Monroe'ya, Steve McQueen'den Elvis Presley'e kadar ünlülerin de kullandığı klasik otomobiller, 29 Haziran – 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenecek festival, Antika Otomobil Federasyonu (AOF) tarafından İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Borusan Manheim Türkiye tarafından yönetilecek açık artırmaya yoğun bir katılım beklenirken zamanının en popüleri olan 11 klasik otomobili katılacak…

1936 Cord 810 Westchester

1966 Ford Mustang Fastback

1960 356 B model Porcshe



