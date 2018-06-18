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Ünlü klasikleri açık artırmada

Klasik otomobiller festivali, Antika Otomobil Federasyonu (AOF) tarafından İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Metin KÖKLÜÇINAR
android-time 08:30 18 Haziran 2018
Haberler Otomotiv
Ünlü klasikleri açık artırmada
Klasik otomobiller festivali, Antika Otomobil Federasyonu (AOF) tarafından İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Clark Gable'dan Marilyn Monroe'ya, Steve McQueen'den Elvis Presley'e kadar ünlülerin de kullandığı klasik otomobiller,  29 Haziran – 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenecek festival, Antika Otomobil Federasyonu (AOF) tarafından İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Borusan Manheim Türkiye tarafından yönetilecek açık artırmaya yoğun bir katılım beklenirken zamanının en popüleri olan 11 klasik otomobili katılacak…

1936 Cord 810 Westchester

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1966 Ford Mustang Fastback

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1960 356 B model Porcshe

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Son güncelleme: android-time 15:0917.06.2018
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