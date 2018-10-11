Ünlüler pistte kozlarını paylaşıyor!

Her hafta cumartesi günü yayınlanan Test Drive programı bir ilke imza atıyor. Her hafta İntercity İstanbul Park pistinde gerçekleşen "Ünlüler Yarışıyor"bölümünde konuklar kozlarını paylaşıyor.

Volkan Demirkuşak ve Yaman Yılmaz'ın sunduğu Test Drive programı yeni sezonda da tüm hızıyla sürüyor. Her cumartesi saat 11:20'de başlayan Test Drive'da otomobiller, test sürüşler, tekne ve denizcilik haberleri konu oluyor. Yeni sezonla birlikte Test Drive'da ünlüler de yarışıyor. Her hafta ünlü bir konuk Intercity İstanbul Park Formula 1 pistinde en hızlı turu atmaya çalışıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Cengiz Coşkun ile başlayan yarışmada, oyuncu Burak Arslan, Özge Özder, eski basketbolcu Kerem Tunçeri ve müzisyen Sinan Güleryüz ilk konuklar.