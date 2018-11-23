Üretilmiş en iyi limuzinler

Çoğu zaman devlet büyüklerinde görmeye alışkın olduğumuz, ünlülerin ve bazı promosyonların en büyük unsuru olan limuzin otomobiller, standart versiyonlarından daha uzun gövdeleri, daha geniş ve kaliteli iç mekanlarıyla rahatlıkla türetildikleri modellerden ayrılabiliyor. İşte üretilen en iyi limuzin modelleri.

Mercedes-Benz V123 (1976)

Alman markanın en saygı değer gövde tipinden biri olan W123 kasa sedan, station wagon ve coupe olarak üretilmişti. Ancak tüm bunlara ek olarak V123 fabrika limuzin modeli de vardı. 7 ya da 8 koltuklu olarak konfigüre edilen otomobil ön kapıların hemen arkasına bitişik iki kapıya daha sahip ama bu kapılar biraz daha uzun.

Lang olarak adlandırılan bu gövde limuzin haricinde servis aracı ve ambulans olarak da kullanıldı. V123 tüm bu detaylar sayesinde 240D ve 300D dizel motorlara, 250E ve 280Es benzinli motorlara sahipti.

Lincoln Town Car (1980)

1980 yılında üretimine başnan otomobil aslında 1950’de Continental Town Car olarak pazardaki yerini almıştı. Amerika’da özel şoförlerin yanı sıra düğün ve balo gecelerinde popüler olan gerginliğin bir dayanağı olarak konfor kullanımdan önce gelir mantığıyla üretilmiştir.

Otomobil gücünü her zaman V8 silindirli bir motordan aldı. Öncelikle 4.9 litrelik motor hacmine sahip olan Town Car, 3. jenerasyonun sonuna kadar 4.6 litre hacminde yeni bir motorla üretildi.

Maybach 62 (2002)

Maybach ismini savaş öncesi dönemde lüks otomobil ve savaş süresi boyunca güçlü motorlar üreten Tiger firmasından alıyor. 1960 yılının Maybach modelleri Mercedes markasının ürün gamının bir parçasıydı. 2002 yılına geldiğimizde ise Maybach, Mercedes adı altında yeniden doğdu.

Maybach 62 markanın 2002 yılında ürettiği ilk modeli oldu. 6165 mm uzunluğa sahip olan bu otomobilin arka koltukları sadece iki adetle sınırlandırıldı. Maybach 62 süper lüks bir otomobilden ziyade özel jet konforunu kullanıcısına sunuyor. 5.5 litrelik V12 motora sahip olan bu otomobil lüks olduğu kadar hızlı da… 0’dan 100 km/s hıza 5.2 saniyede ulaşıyor. Bu otomobilden 2012 yılına kadar dünya genelinde 3000 adet satıldı.

Bentley State Limuzin (2002)

Bentley tarafından Kraliçe Elizabeth için üretilmiş olan Bentley State Limuzin Altın Jübile için kullanmış. O zaman bu yana kullanılan bu otomobilden iki adet bulunuyor. Otomobilin tasarımı tek ve Arnage platformu üzerine inşa edilmiş ancak 830 mm daha uzun. Ancak otomobilin tavan yüksekliği alışmışın dışında daha yüksek olarak tasarlanmış.

6.75 litrelik V8 motora sahip olan otomobil çift turbo beslemesi sayesinde 400 beygir güç üretiyor ve 4008 kg ağırlığında!

Hummer H2 (2002)

Lüks arazi taşıtı üreticisi Hummer markasının H2 modelinin limuzin versiyonuna merhaba deyin. 24 kişinin bir kerede seyahat edebildiği bu otomobil tam olarak 12.3 metre uzunluğunda. H2’yi limuzine çevirirken ağırlığın dengelenmesi için 3 arka aksa ihtiyaç duyulmuş.

Rolls-Royce Phantom EWB (2005)

İlk defa 2005 yılında üretilen Phantom, kısa şasili gövdesiyle hem konforu hem de lüksü bir arada sunabilen bir otomobildi. Ancak limuzin diye adlandırılan otomobillerin gövdesinin uzunluğu ve müşteri talepleri doğrultusunda EWB(extented wheelbase) yani uzun şasi özelliğine sahip ve standart modelden 250 mm uzun olan versiyonu üretildi.

6.75 litrelik hacme sahip olan V12 twin turbo motoru olan bu otomobil 2012 yılında makyajlandı. 2017 yılında ise yenilenen otomobilin EWB versiyonu için iki yıl daha bekleyeceğiz. Otomobil ününe Münih taksi unvanıyla kavuştu.

Hongqi H7 (2013)

Çinli lüks otomobil üreticisi Hongqi’nin limuzin modeli olan H7. Otomobil aslında Audi A6’nın L yani long versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Olabildiğince konfor unsurlarını bünyesinde barındıran otomobilin arka koltuklarının üç kişilik olması tek handikapı.

H7 Toyota Crown ile ortak altyapıyla üretilmiş. 2 litre turbo 4 silindir, 2.5 ve 3.0 litrelik V6 silindirli motor seçeneklerine sahip. Ayrıca 6 ileri otomatik şanzımanı da oldukça iyiymiş…

Mercedes-Benz S-Serisi Pullman Guard (2016)

Konfor ve teknolojisiyle özellikle kendi sınıfında Dünya’da en çok tercih edilen modellerden biri olan S-Serisi’nin ulaşabileceği en son nokta Pullman versiyonu oluyor. Standart S-Serisi’nden daha uzun ve daha güçlü olan otomobil iki farklı motor alternatifiyle satın alınabiliyor. 4.6 litre hacminde çift turbolu 450 beygir güç üreten bir V8 ve 522 beygir güç üreten 6 litrelik V12 otomobilin motor seçenekleri.

Bentley Mulsanne Grand Limousine (2016)

İngiliz markanın Mulsanne modelinden türetilen Grand Limousine, standart versiyondan 1000 mm daha uzun, Mulsanne’nin uzun şaseli olan versiyonunun 6575 mm uzunluğu olduğunu düşünürsek bu otomobil gerçekten oldukça büyük. Bu özelliği sayesinde bu otomobil fabrikasyon olarak üretilen en uzun gövdeli limuzin. Otomobilin arka kısmına geçtiğinizde karşılıklı olan ikişer koltuk sizi karşılıyor.

Bentley’in efsane motoru olan 6.75 lt V8 twin turbo motor bu otomobilde standart olarak sunuluyor.

Aurus Project Cortege Limuousine (2018)

Dış tasarımından Rolls-Royce’ye benzeteceğiniz bu otomobil aslında bir Rus hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için özel olarak tasarlandı ve üretildi. 6000 kg ağırlığında olan Aurus, 7 metre uzunluğunda metal ve kompozit zırhlı olduğunu da belirtelim.

Tamamıyla Rus tasarımı ve mühendisliğiyle üretilen otomobilin motoru ise 4.4 litrelik V8 silindirli ve çift turbo beslemeli bir Porsche motoru. Ancak Aurus için planlanan bir diğer alternatif motor ise 800 beygir güç üreten V12 bir motor. Otomobilin geliştirilmesi için 300 milyon dolarlık bir para harcandı ve aracın ilk sahibi Vladimir Putin oldu. Aurus, gelecek günlerde bu modelin SUV versiyonunu da üretecek.

Cadillac – Presidental State Car (2018) Amerikan Başkanı’nın otomobili

Amerikan Başkanı Trump ile yenilenen otomobiller Cadillac markası tarafından üretildi. Bu otomobilden Obama başkanlığında 2013 yılında da üretilmiş ve toplam maliyeti 16 milyon doları bulmuştu! 9072 kg ağırlığında olan otomobil dışarıdan bir Cadillac olsa da alt yapısıyla Chevrolet Suburban’ın üzerine kurulmuş. Özellikle en kötü şartlarda bile ABD Başkan’ını en iyi şekilde korumak üzere tasarlanan otomobil Eylül 2018’de kullanılmaya başlandı.

Bu otomobilden iki adet üretilmiş ve Başkan’ın kullanımına verilmiştir. Her türlü kara yolu ulaşımında kullanılan iki araç hedef şaşırtma mantığıyla hareket etmektedir.