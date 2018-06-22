Üretim vardiyası ‘dörtledi’

Avrupa’da 2018 yılı sonunda satışa sunulacak olan Citroën’in yeni SUV modeli C5 Aircross'a olan ilgi gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Artan talep yüzünden Fransız marka PSA’nın Rennes kentinde bulunan fabrikasını kapasite artırımı kararı aldı. Aralık ayına kadar 350 yeni personelin istihdam edilmesiyle birlikte üretim tesisi 4 vardiyalı üretim sistemine geçecek.

2017 yılında dünyada %3.7 artışla 1.1 milyon adet satış adedine ulaşan Citroën'in 2020 yılı için hedeflediği 1.6 milyon global satış adedi için en önemli görevi üstlenen C5 Aircross için hazırlıklar devam ediyor. Avrupa'da 2018 yılı sonunda satışa sunulacak olan Citroën'in yeni SUV modeli C5 Aircross'un üretimi öncesi PSA'nın Fransa'da yer alan Rennes Üretim Tesisinde kapasite artırımına gidildi. C5 Aircross'a gelen yoğun talep üzerine bu kararı alan yetkililer 350 yeni kişiyi istihdam

edecek.

Aralık ayından itibaren çalışmaya başlayacak olan personeller Cuma, Cumartesi ve Pazar günü çalışacak. Bu sayede Rennes üretim tesisinde üretim 4 vardiya olarak devam edecek.

Rennes Üretim Tesisi Müdürü Thérèse Joder şunları söyledi: “2016 yılında üretime başlayan Rennes Üretim Tesisine eklenen 4. ekiple yükseliş devam ediyor. 2018 yılının sonunda Avrupa'da satışa sunulacak olan Citroën'in yeni SUV modeli C5 Aircross'a gelen ön siparişlere yetişebilmek adına üretim platformlarında önemli değişiklikler gerçekleştirdik. Üretim platformunda gerçekleşen değişimlerin yanında 350 yeni kişiyi üretim tesisinde istihdam edeceğiz.”