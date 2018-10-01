V Weekend Motoring yapıldı!

Hafta sonunda binlerce kişi, yollarda nadir görülebilen egzotik otomobillerden klasiklere, off-road araçlarından motosikletlere kadar pek çok aracı görmek için Intercity İstanbul Park'a geldi! V Weekend Motoring Festival'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Vural Ak ise sektör hakkında açıklamalarda bulundu. Gelecek yıl düzenlenmesi planlanan Auto Show İstanbul otomobil fuarının düzenlenemeyeceğinisöyleyen Vural Ak, gelecek yıl için toplam pazar hedefinin de 200 bin adet seviyelerinde olacağını söyledi!

Intercity İstanbul Park’ta düzenlenen V Weekend Motoring Festivali birbirinden heyecanlı anlara sahne oldu. V, hız, sürat anlamına gelen Velocity kelimesinden geliyor ve festivalin anlam ve önemini vurguluyor… Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilen “V Weekend Motoring'de” off-road garaj ve kulüplerinin sergilediği benzersiz araçlar da otomobil tutkunlarına ayrı bir mutluluk yaşattı.

Araç sahipleri kendi araçlarıyla pistteydi

Yüzlerce aracın bir arada bulunduğu festivalde eğlence de unutulmadı. DJ performansları, simülatörler, drift ve akrobasi gösterileri, seminerler, ödüllü yarışmalar ve çocuk alanlarında eğlence doruğa ulaştı. Tam bir aile festivali havasında geçen olan etkinliklerde Intercity Silver Cup, Intercity Gold Cup Cup ve Caterham araçların yarıştığı Intercity Platinum Cup yarışlarının 5'inci ayağı da gerçekleştirildi. V Weekend Motoring kapsamında yer alan Intercity İstanbul Park Pist Günleri de yapıldı. Öncesinde kayıt yaptıranlar, dünyanın en güzel pistlerinden biri olan Intercity İstanbul Park'ta kendi otomobilleri tur atıp, yarış pilotların yaşadığı heyecanı en yakından deneyimlediler.

V Weekend Motoring'de Neler Vardı?

Otomobil ve motosiklet markalarının tanıtım stand alanlarının da yer aldığı festivalde, klasikten egzotiğe, off-road'dan motorsporları takımlarına birçok farklı kulüp ve garajdan gelen yüzlerce otomobil de ilgi odağıydı. Gösteri alanında gün boyunca, otomobil ve kamyon drift, motosiklet akrobasi, drift taxi, otomobil parade geçişleri, eğlenceli ve ödüllü yarışmalar düzenlenirken, yarış pistinde Intercity Silver, Intercity Gold Cup ve Intercity Platinum Cup yarışları yapıldı.

Sektörel konuların işlendiği ve pratik güvenlik bilgilerini içeren seminerlerin verildiği V Weekend Motoring'de, Food Truck konseptli farklı yeme / içme deneyimleri de yaşandı.

Vural Ak “Fuarcılık şekil değiştiriyor”

V Weekend Motoring festivali etkinlikleri öncesinde düzenlenen toplantıda konuşan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “Bir yıldır sözünü ettiğimiz festival günü geldi. Ama tabi bu arada 1 yılda ülkemizde çok şey değişti. Müstesna günler yaşıyoruz. Böyle zamanlarda moral ve motivasyon çok şey değiştirir. Biz de fuarcılık anlayışını değiştirecek bir festivale imza atıyoruz. Otomotiv sektöründeki hemen hemen tüm markaların katıldığı festivalimizde fuarcılık yaklaşımını statik sergilemeden canlı sergiye dönüştürdük. Ancak biz bu işin startını verdiğimizde bütün otomobil markaları bizim kadar gönüllü bir şekilde katılımcı olacaklarını söylemişlerdi. Ne var ki pazar koşulları o kadar hızlı değişti ki bütün markaların aramızda olması mümkün olmadı. Birlikte çok iyi çalıştığımız pek çok marka festivalimize katıldı. Onun için çok mutluyuz. Katılmayanları anlıyoruz, neşeleri yok. Ama bu gibi koşullarda iletişimi kesmemek lazım, sonuçta her markanın işi araç satmak. Burası tüm markalar için bir fırsattı. Katılmayanlar, ücretsiz olarak modellerini sergileyebilir ve satışlarına destek olabilirlerdi” dedi.

Vurak Ak, sektördeki durumun önümüzdeki yıl mayıs ayında planlanan Autoshow Fuarı'nın yapılmasını zora soktuğunu da kaydederek, “Sektörün önemli bir oyuncusu olarak otomotiv markalarının şu anki mevcut durumunu biliyorum ve 2019 Autoshow'a katılmalarının çok mümkün görünmediğini rahatlıkla söyleyebilirim” şeklinde konuştu.Ayrıca Vural Ak, gelecek yıl için pazar hedefinin 200 bin civarında olacağını da belirtti.