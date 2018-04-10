Vespa ‘elektrikleniyor’

Vespa Elettrica, elektrikli güç ünitesiyle insanların yaşam tarzını değiştirmeye hazırlanıyor. Yılın sonunda üretimine başlanması hedeflenen Vespa Elettrica, sadece 4 saatte sarj edilebilirken, tek şarjda 100 km menzil vaat ediyor. Üstelik hibrit modeli de var!

Vespa, Elettrica modeliyle yıllardan beri süregelen ikonik Vespa tasarımını, yenilikçi teknolojilerle harmanlıyor. Modele özgü gövde rengi ve mavi renk detaylarıyla ön plana çıkıyor. 4.3 inç boyutundaki TFT gösterge tablosuyla dikkat çeken Vespa Elettrica, tamamen elektrikli olan motoruyla çevreci olduğu kadar, sürücülerine sessiz ve ekonomik bir ulaşım deneyimi sunuyor.

Ayrıca yenilikçi Vespa Multimedya Platformu sayesinde motosikletle ilgili birçok veriye akıllı telefonlar üzerinden de erişim imkânı tanınıyor.Anlık 4 kWs, sürekli olarak 2 kWs güç ve 200 Nm tork üreten Vespa Elettrica, performans anlamında da ekonomik olduğu kadar iddialı.

Sadece 4 saatte tamamen sarj olabilen Elettrica, tek şarjda 100 km yol kat edebiliyor. Yıl sonunda öncelikle Avrupa yollarıyla buluşacak olan elektrikli Vespa'nın hibrit kardeşi Elettrica X ise 200 km menzile sahip olacak.