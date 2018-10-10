Vespa’dan özel seri!

Yeni Vespa GTS 300 Yacht; kalite, işçilik, tasarım ve konfor anlamında rakiplerine sert bir duruş sergilerken, güçlü ve ekonomik motoruyla da öne çıkıyor. Renk kombinasyonuyla kardeşlerinden sıyrılan ve sınırlı sayıda üretilen Yeni Vespa GTS 300 Yacht, lansmana özel fiyatıyla ülkemizde satışa sunuluyor.

Motosiklet dünyasının en köklü markalarından Vespa, motosiklet tutkunlarının heyecanla karşılayacağı yeni modeliyle kendi sınıfında fark yaratmaya devam ediyor. Yeni Vespa GTS 300 Yacht, zamanı aşan tasarım özellikleri, modele özgü sele ve gövde renkleri, işçilik, kalite ve konfor alanındaki iddiasıyla rakiplerine karşı ezici bir üstünlük sağlıyor. Sınırlı sayıda üretilen Vespa GTS 300 Yacht, 12 inç boyutundaki jantları, ABS, ASR ve uzaktan kumandayla açılabilen selesi ile öne çıkarken, 278 cc hacmindeki tek silindirli, elektronik enjeksiyonlu motoruyla da güç ve ekonomi vaat ediyor. Yeni Vespa GTS 300 Yacht modeli, lansmana özel fiyatıyla satışa sunuluyor.