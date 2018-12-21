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Volkswagen 7 bin çalışanını işten çıkarıyor!

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, 7 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu. İşçilerden 4 bininin Hannover’daki , 3 bininin ise Emden'deki fabrikalardan çıkarılacağı belirtildi.

android-time 15:45
Haberler Otomotiv
Volkswagen 7 bin çalışanını işten çıkarıyor!
Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, 7 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu. İşçilerden 4 bininin Hannover’daki , 3 bininin ise Emden'deki fabrikalardan çıkarılacağı belirtildi.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen 4 bin kişinin Hannover'daki, 3 bin kişinin ise Emden’deki fabrikalardan olmak üzere toplam 7 bin işçinin işine son verileceğini açıkladı. Tasarruf gerekçesiyle alınan kararlar kapsamında Volkswagen bünyesinde yer alan Porsche markasında ve Kassel kentindeki Volkswagen fabrikasında çalışanlara geçici sözleşmeler sunulacağı bildirildi. Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess, elektronik araç üretimine ağırlık verileceğini söyleyerek, bazı modellerin farklı ülkelerde üretilmesi kararından dolayı işçi azaltma politikası uygulayacakları açıklamasında bulundu.

Volkswagen ID Buzz Concept

Volkswagen ID Buzz Concept

Yönetim tarafından yapılan açıklamada, Emden’deki fabrikada çeşitli markaların limuzinlerine ek olarak 20 bin euro’dan az e-kompakt bir otomobil üretileceği ile Hannover’daki e-otomobil ve elektrikli minibüs olan “ID Buzz” ve “Bulli T’nin” üretimlerine devam edileceği kaydedildi.

(İHA)

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Son güncelleme: android-time 15:2821.12.2018
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