Volkswagen 9 milyar euroluk dava ile karşı karşıya.

Volkswagen, bir büyük dava ile daha karşı karşıya. Markanın yatırımcıları tarafından açılan dava toplam 9.2 milyar euro değerinde. Önümüzdeki hafta görülecek olan bu dava, Volkswagen'in 2015 yılı Eylül ayında yaşadığı dizel motor emisyon hilesi konusuna dayanıyor.

Markanın yaşadığı kötü günler sonucunda çarptırıldığı 27.4 milyar euroluk cezalar, VW’nin borsada değerini kaybetmesine sebep oldu. Toplamda yüzde 37’lik bir değer kaybının oluşmasından dolayı VW’nin yatırımcıları da aynı oradan zarar gördüler. Dava, Volkswagen şirketinin hissedarlarını 27.4 milyar euro cezaya sebep olan durumun kapsamı hakkında bilgilendirilmemesinden kaynaklanıyor.

Volkswagen, U.S. Environmental Protection Agency (EPA) aynı ihlali yapan diğer markalarla Volkswagen’in bir tutulmadığı konusunda mahkemeye ısrar ediyor. Bunun sebebiyse mahkemenin VW’e karşı tutumu diğer markalara olandan daha ağır olması. Diğer üreticilerin EPA ihlali bildirimi olmadan anlaşmaya vardığı VW’nin ise böyle bir adım atmasına bile izin verilmediği konuşulan konular arasında.

Reuters’ın haberine göre Volkswagen yönetim kurulu Herbert Diess ve Hans Dieter Poetsce de dahil olmak üzere mahkemeye, konuyla alakalı ihlal yapmadığı savunması verildi. Mahkeme de “Ne yönetim kurulu üyeleri ne de yöneticiler Amerika’daki ihlal durumuna sebep olmadılar” açıklamasını yaptı.

Gelecek hafta yapılacak olan mahkemede VW’nin yatırımcılarının zarar kaybıyla alakalı ne yapması gerektiği mahkeme tarafından belirlenecek duruma göre şekillenecek.