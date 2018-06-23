Volkswagen bölgesel yönetim üzerine çalışıyor!

Volkswagen grubu dünya üzerine yayılan pazarlama ve üretim işlemlerini bölgesel olarak yönetmeyi planlıyor. Bu merkeziyetçi yönetim sistemi markanın stratejik planlarını gözden geçirmesinin bir parçası.

VW CEO’su Herbert Diess, markayı biraz daha zayıflatmak ve çatı altındaki şirket sayısını arttırmak için kurumsal yapı üzerindeki değişiklikleri yapmaya başladı diyebiliriz. Diess, “Her iki omuzda da aynı sorumluluk olacak, Volkswagen’i hızlı ve sadece bir biçimde daha etkili hale getireceğiz” açıklamasını yaptı.

Firmadan yapılan açıklamada ana marka Volkswagen olacak, Kuzey ve Güney Amerika’daki sorumluluklar onda olacak. Audi ise Sahra Çölü’nin alt kısmını Orta ve Doğu Asya’dan sorumlu olacak. Seat ise Kuzey Afrika’yı elinde tutacak, Skoda da Rusya ve Hindistan’ı… Çin ise VW Grubunun sorumluluğu altında kalacak.

Nisan ayında marka, grup satışlarının sorumluluğunu Audi’ye vermişti. Porsche’yi ise üretimin en tepesine koymuştu ek olarak markaya grup çatısı altında bulunan lüks markaların süper premium bölümünü de dahil etmişti. Aslında VW bu sorumluluk paylaştırma işlemine önceden başlamıştı desek yeridir. Bakalım gelecekte bu durum bize neler gösterecek?