Volkswagen Çin’de üç yeni fabrika açacak

Wolfsburg merkezli marka Çin'deki yerel partneri FAW Group ile birlikte yeni üç fabrika açmaya hazırlanıyor. Çin'de açılacak olan bu yeni üç fabrika sayesinde VW, SUV ve elektrikli otomobillerindeki talep artışını karşılayabilecek.

Açılması planlanan üç fabrikadan ikisi Tianjin ve Foshan’da olacak diğer fabrika ise Qingdao’da yer alacak. Bu üç fabrika daha çok SUV ürün gamına odaklanacak. Ayrıca elektrik motorlu modellerde bu fabrikalarda üretilecek. VW’nin Çin otomotiv pazarındaki bu atağı markaya büyük katkı oluşturacak. Bu pazarda özellikle tercih edilen modeller arasında SUV ve elektrik motorlu otomobiller var. Ekstra olarak otomobil üreticilerinin Çin’deki satış rakamlarına baktığınızda ilk dört ayda satışların yüzde 13 artmış ve toplam rakam 1.34 milyon adet olarak gözüküyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre Qingdao fabrikası MQB platformu üzerinde olan Bora(Jetta) modelini ve bu modelin elektrikli versiyonunun pil sistemini üretecek. Foshan fabrikası ise Haziran ayında açılacak, Tianjin ise Ağustos…

VW bu planla birlikte Çin pazarına önümüzdeki 7-8 yıl içerisinde 40 yeni model eklemiş olacak. Tüm bunların bir faturası olacak tabi ki, VW ve partneri FAW toplamda 15 milyar euro’luk elektrikli otomobil ve otonom sürüş yatırımını Çin’e yapmış olacak.