Volkswagen modellerinin yarısı bu kurala uymuyor!

Reuters'ın haberine göre Volkswagen Grubu yaptığı açıklamada yeni modellerinin yarısının en zorlu WLTP testlerine uygun olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği sınırları içerisinde olan otomobiller yeni emisyon testi olan WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) testine uyum sağlamak zorunda ve bu test Eylül 1 tarihinden itibaren başlıyor. Volkswagen markası da dün yaptığı açıklamada 14 ana modelden 7 sinin bu testi başarıyla tamamladığı yönündeydi.

VW’nin marka satış ve pazarlama biriminin en tepesinde bulunan Thomas Zahn, “Yeni test önceki testlerden daha ağır işleyen ve 2, 3 kat uzun süren bir işleyişe sahip. Sınırlı olarak üretilen özel modeller ise ayrıca test etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki aylar bizim için daha zor olacak” açıklamasını yaptı.

Markanın en önemli ve en çok satan modeli olan Golf bile hala otoriteler tarafından temiz onayı almayı bekliyor. Golf’ün Eylül ayı sonunda bu testinin onaylanacağını da Zahn dile getirdi.

Son iki ay ve gelecek iki ay boyunca ihraç edilecek olan otomobillerin hazırlanması ve satılacakları ülkelere gönderilmesi markaya zaman kaybettiriyor. Zahn, “Aralık ayında çok fazla teslimat yapmayı bekliyoruz” açıklamasında bulundu. Ayrıca markanın teslimat gecikmeleri satış akışında da sıkıntılara yol açıyor. Markanın yüzde 5.5 olan 3. çeyrek karlılığının ise 2 puan düşeceği de beklentiler arasında.

Yeni nesil emisyon testlerinin sadece Volkswagen için değil tüm markalar için yarattığı aynı zorlukları olduğunu belirtmemizde fayda var.