Volkswagen Skoda’nın üretimini nasıl arttıracak?

Volkswagen çatısı altında bulunan Skoda, düşük maliyetli otomobil markası olarak biliniyor. Son yıllardaki gelişimi ve ürün gamındaki çeşitliliğine satın alma rağbeti eklenince Çek Cumhuriyeti'ndeki fabrika talebi karşılayamaz duruma geldi. Bu durumda Skoda'nın gelecek hedefleri ne olacak?

Volkswagen markasının çatısı altında bulunan Skoda, markaya geçtiği yıldan beridir VW’nin tüm teknik altyapısından faydalanıyor. Özellikle VW sonrası dönemlerinde Skoda markası incelendiğinde, gelişimin ne kadar iyi ve istikrarlı biçimde devam ettiğini kolayca fark edebiliyorsunuz.

Skoda markasının Çek Cumhuriyeti’ndeki ana fabrikası yılda 500 bin adetin azda olsa üzerine çıkabiliyor. Skoda, Çek Cumhuriyeti’ne 3000 kişilik işçi alımıyla kapasiteye 83 bin ekstra üretim sağlayabileceğini belirtti. Avrupa ve Çin’deki taleplerin artmasından dolayı Skoda’nın satış rakamı yüzde 30 civarında artarak 2017 yılında 1.2 milyona ulaştı. Bu durum otomatik olarak Türkiye’nin de içinde bulunduğu pazarlardaki satışları doğrudan etkiler duruma geldi.

Skoda markasının son yılların yükselişte olan SUV pazarına girişi de taleplerin artmasına sebep oldu. Kodiaq ve Karoq modelleri satıldığı pazarlarda çok ilgi gördü. Bundan kaynaklı olarak da VW markası bu üretim sıkıntısını çözmek için çalışmalara başladı. Kaynaklar markanın üretim kapasitesini değiştirmemesi halinde 2020 yılına kadar 360 bin adetlik üretimden faydalanamayacağını söylüyor.

VW Grubu CEO’su Matthias Mueller, “Her markamızın Skoda gibi gelişmesi bizi çok mutlu eder ancak bu durum zor durumda olan diğer markaları etkiliyor” dedi. VW markasının Skoda üretimi için yeni bir ülke arıyor dedikodusu, Çek Cumhuriyeti’nin yönetimiyle alakalı bir problemin var olduğunu insanlara düşündürüyor.Ayrıca Türkiye’nin Volkswagen üretimi için yaptığı girişimler de böyle bir durumda ön plana çıkarsa üretim için Türkiye’nin de alternatif lokasyonlardan olacağı söyleniyor.

Tüm bunların haricinde VW’nin Seat markasında da durumlar pek farklı değil. Seat Arona’nın da üretildiği Martorell fabrikasında da üretim neredeyse tam kapasite civarında.