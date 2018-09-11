Volkswagen yeni süper premium bir grup kuracak!

VW, çatısı altında bulunan Bugatti, Bentley, Lamborghini ve Porsche'yi diğer markalarından farklı tutarak yeni bir süper premium grup oluşturmayı hedefliyor.

Daha bu oluşum yerini tam olarak almamışken, VW CEO’su Herbert Diess lüks bölünmede farklı bir yol tercih ettiklerini belirten açıklamalarda bulundu. Bloomberg’in haberine göre bu bölünmeye sahne olacak olan markalar 139 milyar doların üzerinde değerde.

VW Grubunun CFO’su Frank Witter’e bu bölünme sonucunda ortaya çıkacak olan süper premium grubun halka arzı sorusunda kesin bir açıklama yapılmadı. Soruyu Witter, “Süphesiz ki sorulabilir bir soru” olarak nitelendirdi. VW, ağır ticari araç bölümünü halka arz adına daha potansiyel bir bölüm olarak görürken, kâr marjını arttırmak adına süper premium markaları bir araya getirdiği düşünülüyor.

Grubun lüks markaları süper premium olarak bir çatı altında toplaması verimlilik açısından markanın yüzde 19’luk hisse değer kaybına yola açacağı ve bunun sonucunda da marka değerinin 67 milyar euro’da kalacağı hesaplanıyor. Grubun kârının yüzde 60’ını bu lüks markaların oluşturduğunu da belirtmemizde fayda var.

Bu oluşumun kötü bir tarafı da şu 1999 yılında Ford markası da aynı girişimde bulunmuş ve Aston Martin, Jaguar, Land Rover, Volvo, Lincoln ve Mercury markalarını bir çatı altında toplamıştı. Premier Automotive Group(PAG) olan bu oluşum ilerleyen zamanlarda Ford’un Avrupalı markaları tamamen satması, Mercury markasını ortadan kaldırması ve Lincoln ile yoluna devam etmesiyle sonuçlanmıştı…