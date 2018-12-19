Volkswagen yüzünden 35 milyon dolar ceza aldılar!

Alman mühendislik firması VW tarafından yapılan egzoz gazı emisyonunda yanıltıcı yazılım yüzünden 35 milyon dolarlık cezayı ödemeyi kabul etti. IAV isimli şirketin yarısına Volkswagen sahip!

IAV GmbH Volkswagen markasına yazılım ve mühendislik hizmetleri ve bu hizmetlerin gelişimini sağlayan bir firma. Amerika Adalet Departmanı’ndan salı günü yapılan açıklamada, VW markasının 2009 yılında üretimine başladığı 1. jenerasyon dizel motorlarında kullanılan yazılımın geliştirmesine yardımcı olduğu yönünde. Amerika’dan yapılan bu açıklamanın ardından IAV şirketi bu durumu kabul etti.

ABD’nin hüküm verme ilkelerine göre şirketin devam eden yaşayabilirliği tehlikeye atılmaması için 35 milyon dolarlık ceza IAV’ye verildi. IAV şirketinden yapılan açıklamada ise şirket başkanı Kai-Stefan, “Bize yöneltilen söz konusu durum şirketimizi tanımlamamaktadır! Kendi kültür ve uyumluluğumuza birinci dereceden bağlıyız ve hem müşterilerimiz hem de otomotiv endüstrisi için güvenilir bir hizmet vermekteyiz. Otomotiv endüstrisinin teknolojiler, düzenlemeler ve tüketici beklentileri açısından giderek daha önemli risk yönetim sistemlerine ve uyumluluğa ihtiyacı olacağına inanıyoruz. Hedefimiz, gelişen teknolojilerin, düzenleyici, yasal ve etik etkilerini hızlı ve doğru bir biçimde cevap verebilmen ve bu durum için hazır olduğumuzu sağlamaktır” yönünde oldu.