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Volkswagen’den 44 milyar euroluk yatırım

Otomobil üreticisi Alman Volkswagen, elektrikli otomobil üretimine 44 milyar euro yatırım yapacağını açıkladı.

android-time 15:13
Haberler Otomotiv
Volkswagen’den 44 milyar euroluk yatırım
Otomobil üreticisi Alman Volkswagen, elektrikli otomobil üretimine 44 milyar euro yatırım yapacağını açıkladı.

Yaşadığı emisyon skandalları yüzünden milyarlarca dolar zarar eden otomobil üreticisi Alman Volkswagen, elektrikli otomobil üretimine 44 milyar euro yatırım yapacağını açıkladı.

Şirketin İcra kurulu Başkanı Herbert Diess, Volkswagen’in e-otomobilde dünya genelinde ilk sıraya oturtacaklarını ve Tesla’dan daha ucuz elektrikli araç üreteceklerini açıkladı. 2018-2022 yılları arasında 34 milyar euroluk yatırım hacminin Denetleme Kurulunda kararlaştırıldığını ve şirketin Wolksburg’daki merkezinin Emden, Hannover ve Zwickau elektrikli araba merkezi haline geleceğini belirtildi.

İHA

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