Volkswagen’den “pil” yatırımı!

Solid State bataryalar elektrikli otomobillerin geleceği niteliğinde. Bu durumun farkına varan büyük markalar ise bu tarz pil üretimi yapan şirketlere yatırım yapıyorlar. Bunun son örneği de Volkswagen oldu!

Volkswagen ürün gamındaki otomobillerin temiz enerjiyle çalıştığını tüm dünyaya göstermek için yeşil adımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu adımların sonuncusu ise QuantumSpace Corporation’daki payını arttırması idi. Alman dev firmaya 100 milyon dolarlık yatırım yapacak ve bu yatırım sayesinde şirketin en büyük otomotiv hissedarı olacak.

Volkswagen QuantumSpace ile 2012 yılında çalışmaya başladı. İyi giden bu ilişki sayesinde iki şirket, Solid State yani katı pil üretmeye başlayacaklar. VW bu üretimin başlama hedefi olarak da 2025’i işaret etti.

Volkswagen grubu araştırma patronu Dr. Axel Heinrich, bu yatırımdan sonra QuantumSpace’in yönetim kurulu üyelerinden biri olacak. Heinrich, “Biz QuantumSpace’in solid state pillerinin ticari satışını hızlandırmak istiyoruz. Volkswagen’in üretimdeki tecrübesini bu konuda kullanarak bu işi başaracağız” açıklamasını yaptı. Ayrıca Heinrich, solid-state pillerin eMobility için dönüm noktası olduğunu da belirtti. Bu durumun en belirgin örneği ise e-Golf’ün lityum iyon pillerle olan menzili 300 km iken solid-state pillerle 750 km olacak.

Solid State pil ne demek?

İlerleyen teknolojiler sayesinde Lityum İyon piller ulaşabilecekleri en gelişmiş seviyelere ulaştılar. Solid State piller ise Lityum bataryalardan daha hafif öz kütleye sahip, daha çabuk şarj edilebilen, daha güvenli ve daha az yer kaplayan piller oluyor. En büyük dezavantajı ise daha yeni bir teknoloji olduğu için maliyeti yüksek ve üretimi lityum pillere göre daha zor.