Volkswagen’den rekor!

Alman devin I.D. R Pikes Peak programına döktüğü parayı sadece hayal edebiliriz. Ancak ne kadar harcadıysalar da karşılığını aldılar...

Romain Dumas pilotajındaki Volkswagen ID R 7 dakika 57.148 saniye ile yarışı tamamladı. Bu sadece Rhys Millen’nin elektrik motorlu aracının 8:13.878’lik zamanından daha iyi değil. Loeb’in 208 T16 ile 2013 yılında yaptığı rekordan da daha iyi bir zaman! Ayrıca son 5 yıldaki yapılmış en iyi zaman da diyebiliriz.

Volkswagen, ID Family adı altında yeni elektrikli modellerinin olacağını bizlere göstermiş hatta anlatmıştı. Bu tırmanma yarışının rekorunu kıran otomobil ise bu ailenin en performanslı modeli oluyor. VW Teknik Şefi Dr. Frank Welsch, ” I.D. R Pikes Peak, bu ailenin en hızlısıdır. Bugün teknolojinin neler yapabileceğini gördük. Her VW çalışanı bu sonuçtan gurur duyuyordur. Takımı tüm kalbimle destekliyorum. Bu başarımız mühendislik derecesiyle tutkumuzun kombinasyonudur. Tam 8 aydır bu fantastik yarış otomobilinin üzerinde çalışıyoruz. VW I.D. Pikes Peak tırmanma yarışının en hızlı zamanına imza attı” şeklinde konuştu.

VW I.D. Pikes Peak 1100 kg ağırlığında ve 500 kW güç üretiyor. 500 kW yaklaşık olarak 671 beygir oluyor.