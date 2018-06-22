Volkswagen’den “yeşil” strateji!

Porsche AG, teknoloji ve elektrikli spor otomobil üreticisi Rimac’a yatırım yaparak yüzde onluk bir payla şirketin azınlık hissedarı oldu. Audi, Hyundai ile yakıt hücreli otomobil teknoloji patentleriyle ilgili anlaşma sağladı ve Volkswagen ticari araçlarıyla ilgili Ford markasıylaiş birliği içerisinde... Peki bunlar ne demek oluyor?

Konuya Porsche’den başlamak istiyorum. Porsche yenilenen Panamera ve Cayenne modellerinde önceden kullandığı 3 litrelik dizel motorlar kullanmayacağını açıkladı hatta bunu tüm müşterilerine göstermek için hibrit motorlu versiyonlarını ürün gamına ekledi. Bu aslında daha çevreci bir marka olduğunu gösterecek, CO2 salımı değerlerini yakalamasını sağlayacak bir durumdu.

Bu fikre tam alıştık derken 911 modelinin yeni versiyonunu da hibrit teknolojisiyle donatıp satışa sunacakları, bazı casus fotoğraflarla belirlendi. Ancak bu hibrit olayının başlangıcı hiper spor model olan 918 Spyder ile başlamıştı…

Şimdiye geldiğimizde Porsche, Hırvat marka olan Rimac’ın yüzde 10’luk hissesini alıp şirkete küçük hissedar oldu. Rimac ne mi yapıyor? Rimac hem teknoloji hem de elektrikli spor otomobil üreticisi. Porsche ile ortak noktasının ne olduğunu ayrıca yazmama gerek yok sanırım.

Şirketin kurucusu olan Mate Rimac hem hızlı hem de sürüşü keyfli olan elektrikli spor otomobiller üretme fikrini hayata geçirmek için 2009 yılında çalışmalara başladı. Rimac, Mart 2018'de Cenevre Otomobil Fuarı'nda elektrikli otomobilinin son versiyonu olan “C Two”nun tanıtımını yaptı. İki koltuklu otomobil, 2.000 hp'ye yakın güç üretiyor ve 412 km/s azami hıza çıkabiliyor. Ayrıca 650 kilometrelik menzile sahip olan otomobilin bataryası “30 dakika” içerisinde 250kW’lık hızlı şarj sistemiyle %80 oranında şarj edilebiliyor. Tüm bunlara ek olarak şirket, yüksek performansa sahip elektrikli otomobil çekiş sistemlerinin ve batarya sistemlerinin mühendisliğini ve üretimini de yapıyor.

Bu detayları verdikten sonra biraz da Audi ve Hyundai konusuna bakalım. Geçtiğimiz aylarda Toyota Genel Müdürü ile yaptığımız röportajda özellikle hidrojen yakıt hücreli otomobillerin, otomotiv sektörünün geleceği olduğunu bana belirtmişti. Bu konuda Toyota bildiğiniz gibi Mirai ile yıllardır büyük bir mücadele veriyor. Ayrıca hidrojen yakıt hücreli otomobiller de aslında bir hibrit teknolojisi, hidroliz ve elektrik…

Audi ve Hyundai birbirlerinin patentlerine erişim izni verme planları olduğu ve bu projenin ana hedefinin, yakıt hücresinin kitlesel üretimini daha verimli bir hale getirmek olduğu belirtildi. Audi Teknik Gelişim Yönetim Kurulu Üyesi Peter Mertens konuyla alakalı, “Yakıt hücresi, elektrikli sürüşün en sistematik hali. Geleceğin emisyon içermeyen premium mobilitesi için teknoloji portföyümüzde güçlü bir varlık, FCEV yol haritamızda, Hyundai gibi güçlü ortaklarla güçlerimizi birleştiriyoruz. Bu sürdürülebilir teknolojinin atılımı için yapılan bir işbirliği ve yenilikleri cazip maliyetlerle sunmanın en akıllıca yolu” dedi.

Ve son olarak da VW Ticari araçlar ve Ford Ticari araçlar arasındaki anlaşma. Bunu dün size haber olarak vermiştim o yüzden aşağıdaki linki buraya bırakıyorum…

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Bu üç duruma dönüp baktığınızda her markanın VW AG çatısı altında olduğunu göreceksiniz. Yeni adımlar, yeşil adımlar ve çevreci çözümlerse markanın yaşadığı dizel motor skandalı hikayesiyle savaşmasına yardımcı olacak nitelikte. Almanya’dan VW’e kesilen son milyar euro’luk ceza markanın temiz imajına sahip olma çabasını hızlandırmış durumda. Özellikle bu derlemeyle de bu çabayı resmen görebiliyorsunuz.