Volvo’dan “geleceğe” yatırım!

Volvo Cars, yeni kurmuş olduğu yatırım fonu üzerinden otonom araçlarda kullanılmak üzere ileri sensör teknolojileri geliştirilen lider bir start-up olan Luminar'a hissedar olarak ilk stratejik yatırımını gerçekleştirdi.

Palo Alto, Kaliforniya ve Orlando, Florida’da bulunan Luminar’a yapılan yatırım, Volvo Cars’ın sensör teknolojisinin geliştirilmesi ve Volvo otomobillerinde test edilmesine dayanan firmayla mevcut iş birliğini derinleştiriyor. Nesneleri tespit etmek için lazer sinyalleri kullanan LIDAR teknolojisi güvenli otonom araçlar geliştirmenin en önemli unsuru olarak öne çıkıyor.

“LIDAR, otonom araçların karmaşık trafik ortamlarında ve daha yüksek hızlarda güvenli bir şekilde gezinmesini sağlayan önemli bir teknoloji” diyerek değerlendirmesine başlayan Volvo Cars Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Henrik Green: “Luminar ile olan işbirliğimiz, gelecek vaat eden teknolojiler hakkında daha fazla bilgi edinmemize imkan tanırken aynı zamanda Volvo Cars’ı geleceğin gelişmiş otonom otomobilleri konusunda bir adım daha ileriye taşıyor” dedi.