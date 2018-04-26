Volvo’nun satışlarının yüzde 50’sini elektrikli modeller oluşturacak!

Volvo Cars, 2025 yılında şirketin satışlarının yüzde 50’sinin elektrikli otomobillerden oluşmasını hedeflediklerini duyurdu.

Volvo Cars, 2017 yılında otomotiv endüstrisinde bir ilki gerçekleştirmiş ve 2019 yılından itibaren tüm yeni modellerinin “mild hybrid”, “plug-in hybrid” ya da “bataryaya sahip elektrikli” otomobillerden oluşacağını duyurmuştu. Şirketin bu stratejisi, yani 2025 yılından itibaren satışlarının yarısını elektrikli otomobillerin oluşturması, onu elektrikli otomobiller pazarında dünya lideri olan Çin'de önemli bir oyuncu haline getiriyor.

Çin hükümeti, 2025 yılına kadar ülkenin yıllık araba satışlarının yüzde 20’sinden fazlasını karşılayacak yeni enerjiyle çalışan otomobile sahip olmayı planlıyor ve bu da Çin hükümetinin tahminlerine göre yedi milyondan fazla otomobile denk geliyor. Volvo Cars Başkan ve CEO’su Hakan Samuelsson, “Geçen yıl, içten yanmalı motorun ötesindeki bir çağa hazırlık olarak elektrifikasyon taahhüdünde bulunduk” dedi “Bugün, dünyada elektrikli otomobiller konusunda lider olan bir pazarda bu taahhüdümüzü güçlendiriyor ve daha da genişletiyoruz. Çin’in elektrik geleceği Volvo Cars’ın elektrik geleceğidir.”

Volvo Cars, şu anda Çin’de S90 ve S90L T8 Twin Engine modellerini üretiyor. Ayrıca bu hafta Çin’de, XC60 T8 Twin Engine modelinin üretimine başlıyor, yani çok yakında Volvo Cars'ın Çin'deki üç fabrikası da -Luqiao, Chengdu ve Daqing- plug-in hybrid ya da bataryaya sahip elektrikli otomobiller üretmeye başlayacak.