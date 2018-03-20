Volkswagen’den micro hibrit Golf!

Markanın en çok beğenilenmodellerinden biri olan Golf, 1.5 litrelik TSI motoruna micro diye adlandırılan bir elektrik motoruyla hibrit teknolojisine kavuşuyor.

Volkswagen markası yeni türettiği modelle Golf kullanıcılarına aynı gücü dizel motorlu Golf’lerden daha ucuza sunmayı hedefliyor. Yeni Golf ve VW ürün gamındaki yeni modellerle tanıştığımız 1.5 litrelik TSI, 130 beygir güç üreten TSI motor elektrik motoruyla daha ekonomik bir tüketim sunmayı hedefliyor. Bu ünitede bulunan Active Cylinder Management sistemi bu motoru özellikle sakin kullanımlarda daha ekonomik kılıyordu. Şimdi ise buna ek olarak eklenen elektrik motoru sayesinde 1.5 TSI ACT DSG Golf’ler daha da ekonomik olacak.

Aslında VW, 1.5 litrelik TSI DSG motorlu bir otomobille bu micro-hybrid sistemini sakin ve gezinti kullanımları için eşleştirdiğini söylüyor. Sistem ayağınızı gaz pedalından çektiğinizde ve yokuş aşağı inerken içten yanmalı motoru kapatarak devreye giriyor. Bu sayede otomobilin yakıt tüketimi 0.4 lt / 100 km daha aşağıya çekilmiş oluyor. Elektrik motoru 12 volt’luk kompakt lityum-ion bataryalardan enerjisini alıyor.

NEDC’e göre 4.8 lt / 100 km karma tüketimi olan Golf’ün bu teknoloji sayesinde tüketim değeri 4.0 lt / 100 km’ye düşüyor. Avrupa’da satışta olan otomobil Türkiye’ye gelir mi gelmez mi tam bilinmiyor ancak Golf’te sunulan 1.5 litrelik TSI motorlu versiyonla bile daha tanışmadığımızı belirtmemde fayda var.