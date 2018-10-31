VW’nin elektrikli otomobil platformu Ford’a uyacak mı?

Volkswagen Grubu geliştirdiği yeni elektrikli otomobil altyapısını Ford ile paylaşacak. İki grubun haziran ayında yaptıkları görüşmelerde hafif ticari araçların geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda bir birliktelik yapacakları konuşuluyordu. Bugün ise Ford, elektrikli otomobillerinde VW altyapısını kullanacak!

Salı günü Volksagen markası CFO’su Frank Witter yaptığı açıklamada stratejilerinin birden fazla markayla paylaşılacağı yönündeydi. Ford grubun esnek MEB elektrikli araç platformunu kullanması için izin vermeyi isteyip istemeyeceği sorulduğunda, “VW Grup olarak diğer markalara da erişebilecek miyiz(?), bu teorik olarak evet. Ancak kesin bir kararımız şimdilik yok!” şeklinde oldu.

Vitter, VW’nin ilk MEB temelli otomobil üretimine odaklandığını belirtti. Bu üretimin ilk meyvesi gelecek yıl kasım ayında Zwickau’da Almanya’da ortaya çıkacak. Bu fabrika markanın elektrikli otomobil modellerini üretmesi için tamamıyla değişti.

Marka, MEB platformunu kullanan 10 milyon otomobil hedefini geçen ay yapılan toplantıda açıklamıştı. Zwickau fabrikası Golf boyutlarında olan I.D. Neo otomobiliyle üretime başlayacak. Bunu sonrasında I.D. Crozz crossover modeli takip edecek. I.D. Crozz Amerika ve Çin için üretilecek ve VW MEB araçları için Çin’de iki fabrika daha kuracak!

VW Grup VW, Audi, Skoda ve Seat olarak dünya genelinde 2020 yılına kadar 27 elektrikli model üretmeyi planlıyor. Otomotiv uzmanlarından bazıları ise MEB platformunun en düşük maliyetli elektrikli otomobil alt yapısı olacağını ve bu durum sayesinde markanın Çin’deki satışlarının beklenildiğinden daha fazla olacağına inandıklarını belirtiyor.