WRC Türkiye Rallisi’nde ikinci gün erken başladı!

Günün ikinci özel etabı ise Ula 1 etabıydı. 21.75 km'lik bu etabı ise birinci olarak 16:14.8'lik süresiyle Hyundai i20 WRC pilotu Thierry Neuville tamamladı. Ula 1 etabından sonra takımlar 12.57 km'lik Çilekli 1 etabına geçtiler. Burada ise liderlik yine Hyundai Pilotu olan Andreas Mikkelsen'in oldu. Mikkelsen bu etabı 10:32.00 süreyle tamamladı. Bu etapla birlikte günün yarısı tamamlandı ve Mikkelsen, 57:33.02'lik süreyle birinciliği aldı. İkincilikte ise Citroen pilotu Craig Breen 57:39.5'lik süreyle yer aldı. Üçüncü sırada ise yine Citroen pilotu Ostberg geldi.
Ford M-Sport pilotu Sebestian Ogier ise günün yarısında 57:56.8 süresiyle 7.likle yetindi. Pilotlar yaptıkları açıklamalarda etapların çok tozlu olduğunu ve istedikleri gibi gidemediklerini belirttiler. İşte pilotların yorumları;
“Çok fazla toz vardı hiç bir şey göremedik. Sadece başlangıç ve sonuç bölümlerinde görüş iyiydi. Ama sadece beş saniye kaybettiğim için mutluyum, 15-20 saniye kaybetmeyi bekliyordum.”
“Bazı bölümlerde hiç bir şey göremedim, eredeyse durmak zorunda kaldık. Umarım diğer etaplarda farkı açma şansımız olur.”
“Problem yaşamadık. Lastikleri korumaya çalışırken yüksek bir tempo tutturmak zor. Ayrıca otomobili de koruyoruz.”